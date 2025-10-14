Трамп вимагає у Німеччини ракети TAURUS для України: який зв'язок з "Томагавками", — ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пов'язує надання "Томагавків" Україні з німецькими далекобійними ракетами TAURUS. Анонімні джерела медіа говорять про те, що це один з етапів тиску на європейців, які мали б сильніше допомагати українцям. У минулому Білий дім застосовував схожу тактику і вона виявилась результативною.

Related video

Рішення про постачання TAURUS у контексті "Томагавків" з'явилось після того, у Збройні сили Російської Федерації провели кілька потужних атак по українській території, ідеться у статті медіа Kyiv Post. На думку Трампа, це стане "каталізатором, який припинить вагання Європи".

Медіа написало про плани Трампа вдень 14 жовтня, при цьому посилалось на анонімні джерела з невказаної сфери: не ясно, чи про це розповіли політичні діячі Європи, чи США, чи України. На думку співрозмовників Kyiv Post, заяви глави Білого дому чинять "шалений тиск" на і РФ, і на країни Заходу.

"Якщо США нададуть Україні "Томагавки", це, безсумнівно, посилить тиск на Німеччину, яка досі чинить опір постачанню TAURUS, попри значні спекуляції", — навели у статті думку президента американського аналітичного центру Saratoga Foundation Глена Говарда.

Аналітик зауважив, що Вашингтон міг навмисно пригальмувати питання з "Томагавками", щоб дати можливість Кремлю призупинити війну. Оскільки реакції не було, то тепер, ймовірно, Трамп оголосить про надання крилатих ракет на 2 500 км: заява пролунає у присутності президента України Володимира Зеленського. З огляду на це припускають, що нафтова галузь РФ після ударів "Томагавків" почуватиметься ще гірше.

Ще одне питання, яке, ймовірно, Трамп особисто обговорить з Зеленським, стосується участі України у розбудові безпекової сфери США. Ідеться про запозичення досвіду українців у відбитті атак гіперзвукових та балістичних ракет, а також дронів різних типів. Серед іншого, ідеться про роботу "Золотого купола" — проєкта Трампа, який має захистити американців від повітряних атак.

"Візит Зеленського також буде присвячений обговоренню потенційної ролі України у внутрішній стратегії протиракетної оборони США. Цей зв'язок є частиною бачення Трампа щодо ініціативи протиракетної оборони "Золотий купол для Америки", — ідеться у статті.

Зауважмо, США вже використовувало власний приклад з надання зброї Україні для тиску на Європу. Наприклад, спершу американці повідомили, що надають ЗСУ танки Abrams, і лише після того, в лютому 2023, західні партнери сформували так звану "танкову коаліцію", яка передала сотні танків.

Ракета TAURUS — деталі

Зазначимо, Фокус писав про ракету TAURUS, яку має на озброєнні Бундесвер і про яку говорять з першого року вторгнення РФ.

TAURUS — авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля" з бойовою частиною в 500 кг, яка запускається з літаків Tornado, а також Gripen (Швеція може надати Україні) та Eurofighter. Дальність ракети TAURUS — до 500 км: аналітики порівняли цей параметр з можливостями інших засобів ураження Заходу і вийшло, що вони ледь дістануть до Москви та мінімум удвічі поступаються "Томагавкам".

Ракета TAURUS - дальність в порівнянні з іншими ракетами Фото: The International Institute for Strategic Studies

Нагадуємо, аналітики намагаються з'ясувати, яку пускову установку для крилатих ракет "Томагавк" може отримати Україна. Тим часом воєнний експерт пояснив, чому наземна пускова Typhon краща, ніж морська платформа.