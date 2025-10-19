Військова допомога Україні скоротилася: Європа не компенсує брак постачань США (інфографіка)

Європейські країни не здатні повністю замінити військову підтримку США, яка зупинилася після приходу до влади Дональда Трампа. За даними Швейцарії, обсяг європейської допомоги впав майже вдвічі за останні місяці.

Як повідомляє Neue Zürcher Zeitung (NZZ), напередодні четвертої зими війни президент України Володимир Зеленський знову змушений шукати підтримку у західних союзників. Попри окремі оголошення нових пакетів допомоги, загальний рівень військової підтримки суттєво знизився.

Сполучені Штати, які залишаються головним донором озброєння, не виділяли нових коштів з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа наприкінці січня. У попередні періоди, коли фінансування з Вашингтона призупинялося, Європа частково компенсувала дефіцит постачань. Проте нині континент не здатний забезпечити ключові види озброєнь — зокрема реактивні системи залпового вогню, артилерійські боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

Відео дня

Короткострокова військова допомога від окремих країн з початку війни Фото: Скриншот

У липні НАТО запустило ініціативу PURL, яка дозволяє державам-членам закуповувати зброю для України у США з подальшою швидкою передачею. Серед пріоритетів Києва — американські ракети "Томагавк", здатні уражати цілі на великій відстані. Втім, очікуваного результату ініціатива поки не принесла: обсяги допомоги продовжують знижуватися.

За даними NZZ, улітку європейські зобов’язання щодо військової допомоги скоротилися на 57% — з 3,8 млрд євро до 1,9 млрд євро на місяць. Загалом підтримка всіх країн-донорів зменшилася приблизно на 40% у порівнянні з першою половиною року.

Військова допомога, що надається щомісяця з січня 2022 року Фото: Скриншот

На зустрічі міністрів оборони НАТО генеральний секретар Марк Рютте визнав, що ініціатива PURL потребує нового імпульсу. Він наголосив, що понад половина союзників — не менше шістнадцяти країн — уже погодилися брати участь у спільних закупівлях озброєнь.

Данія, Норвегія, Швеція, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія та Канада придбали у США зброю на суму 1,9 млрд євро (понад 83 млрд грн). Ці держави залишаються провідними партнерами України у сфері озброєнь. Данія, наприклад, передала Києву всю свою артилерію та співпрацює з українськими виробниками для швидкого постачання техніки на фронт.

Водночас південні європейські країни — Франція, Іспанія та Італія — демонструють обмежену активність. Їхня військова допомога залишається незначною, а політичні пріоритети часто зміщені на інші регіони, зокрема Північну Африку.

Допомога європейських країн-донорів Фото: Скриншот

Попри те, що арсенали південних держав залишаються наповненими, збільшення допомоги Україні з боку Парижа, Рима та Мадрида наразі не прогнозується. У Франції триває внутрішньополітична криза, Іспанія зосереджена на регіональній безпеці, а уряд Італії діє в коаліції з партіями, частина яких відома проросійськими симпатіями.

За підрахунками аналітиків, потенціал для розширення допомоги Україні в Європи все ще значний. Для порівняння, під час пандемії ЄС виділив 810 млрд євро (понад 35 трлн грн) на фонд відновлення, тоді як загальна допомога Україні наразі становить близько 215 млрд євро (понад 9 трлн грн).

Нагадаємо, що раніше НАТО заявляло про необхідність довгострокового плану підтримки України, який має забезпечити стабільне постачання зброї, боєприпасів і техніки незалежно від політичних циклів у державах-членах.

Як повідомляв Фокус, Трамп вимагає у Німеччини ракети TAURUS для України.

Фокус також писав, що Україна отримає німецькі самохідні зенітні установки Skyranger 35.