Rheinmetall поставить ЗСУ системи Skyranger 35 проти "Шахедів": мільйони євро оплатить РФ

Україна має отримати додаткові німецькі самохідні зенітні установки Skyranger 35. Контракт на поставку оцінюють у сотні мільйонів євро, а фінансування забезпечить одна з країн Євросоюзу за рахунок заморожених активів РФ.

Постачання систем протиповітряної оборони Skyranger 35 очікують до кінця 2025 року, ідеться у пресрелізі німецької компанії Rheinmetall від 10 жовтня.

Системи ППО — як працює установка Skyranger 35

"Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала. Ми також хотіли б подякувати країні ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України", — заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Водночас компанія не розкриває точної кількості поставлених Skyranger 35. Також складно назвати й орієнтовну вартість комплексу, оскільки частина рішень передбачає встановлення бойового модуля на відновлені шасі Leopard 1.

Як зазначили оглядачі Defense Express, точну ціну системи визначити неможливо. Приміром, Данія замовила 16 бойових модулів Skyranger 30 (різниця тільки в калібрі), але не розкрила вартість. Тому в Rheinmetall офіційно обмежилися формулюванням "тризначний діапазон у млн євро".

Установка Skyranger 35 в Україні

Skyranger 35 — це зенітний модуль калібру 35 мм з можливістю застосування снарядів з програмованим підривом, що забезпечує ефективне ураження аеродинамічних цілей, включно з безпілотниками типу "шахед", на дистанціях до приблизно 4 км.

Загалом комплекс поєднує в собі мобільність і захист гусеничної машини з винятковою ефективністю зенітної системи, яка оснащена револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35 мм x 228 зі швидкістю стрільби тисяча пострілів за хвилину.

Українські військові фактично використовують це озброєння, але у версії окремого бойового модуля під назвою Skynex. Ця система досить ефективна проти БПЛА, що актуально для України. Так на опублікованому в мережах відео ураження дрона здійснюється практично першим пострілом.

Раніше повідомлялося, що система Skyranger 35 за дальністю ефективного вогню порівнянна із зенітними установками Gepard, які використовують Сили оборони. Але її ключова перевага — в автоматизації, безпілотній вежі та можливості гнучкої інтеграції на різні платформи.