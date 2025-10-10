Rheinmetall поставит ВСУ системы Skyranger 35 против "Шахедов": миллионы евро оплатит РФ

Украина должна получить дополнительные немецкие самоходные зенитные установки Skyranger 35. Контракт на поставку оценивается в сотни миллионов евро, а финансирование будет обеспечено одной из стран Евросоюза за счет замороженных активов РФ.

Поставки систем противовоздушной обороны Skyranger 35 ожидаются до конца 2025 года, говорится в пресс-релизе немецкой компании Rheinmetall от 10 октября.

Системы ПВО - как работает установка Skyranger 35

"Мы благодарны Украине за доверие, которое она нам оказала. Мы также хотели бы поблагодарить страну ЕС за поддержку, которая подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины", – заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

В то же время компания не раскрывает точного количества поставляемых Skyranger 35. Также сложно назвать и ориентировочную стоимость комплекса, так как часть решений предполагает установку боевого модуля на восстановленные шасси Leopard 1.

Как отметили обозреватели Defense Express, точную цену системы определить невозможно. К примеру, Дания заказала 16 боевых модулей Skyranger 30 (разница только в калибре), но не раскрыла стоимость. Поэтому в Rheinmetall официально ограничились формулировкой "трехзначный диапазон в млн евро".

Установка Skyranger 35 в Украине

Skyranger 35 — это зенитный модуль калибра 35 мм с возможностью применения снарядов с программируемым подрывом, что обеспечивает эффективное поражение аэродинамических целей, включая беспилотники типа "шахед", на дистанциях до примерно 4 км.

В целом комплекс сочетает в себе мобильность и защиту гусеничной машины с исключительной эффективностью зенитной системы, которая оснащена револьверной пушкой KDG 35/1000 калибра 35-мм x 228 со скоростью стрельбы тысяча выстрелов в минуту.

Украинские военные фактически используют это вооружение, но в версии отдельного боевого модуля под названием Skynex. Эта система достаточно эффективна против БПЛА, что актуально для Украины. Так на опубликованном в сетях видео поражение дрона осуществляется практически первым выстрелом.

Ранее сообщалось, что система Skyranger 35 по дальности эффективного огня сопоставима с зенитными установками Gepard, которые используют Силы обороны. Но ее ключевое преимущество — в автоматизации, беспилотной башне и возможности гибкой интеграции на различные платформы.