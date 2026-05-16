США навряд нададуть Україні новий пакет фінансової допомоги: закликають Європу підтримувати

У США заявили про те, що Україна навряд отримає новий пакет фінансової допомоги. Натомість Конгрес може підтримати новий пакет санкцій проти Росії через їхнє вторгнення до України.

У США вважають, що Європа мала б більше допомагати Україні. Про це сказав голова комітету у закордонних справах Палати представників США республіканець Браян Маст в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він пояснив, що "війна відбувається на подвір'ї Європи", тож вони мають нести більшу відповідальність за підтримку України.

"Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні — на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів чи будь-яку іншу суму", — сказав він.

Натомість США надалі допомагатимуть Україні, надаючи розвідувальну допомогу, а також дозволятиме продаж та передачу озброєння, навіть якщо не буде затверджено великий проєкт.

Також Маст зазначив, що вважає чинний підхід адміністрації Трампа до війни Росії проти України "виваженим".

"Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір’я", — сказав він.

Конгресмен також звинуватив окремі європейські уряди у тому, що вони роками "користувалися" гарантіями безпеки США, залишаючись "залежними від російських енергоносіїв".

Раніше повідомлялося, що європейські країни не здатні повністю замінити військову підтримку США, яка зупинилася після приходу до влади Дональда Трампа. За даними Швейцарії, обсяг європейської допомоги впав майже вдвічі за останні місяці.

Також Фокус розповідав, що Білий дім проігнорував заклики Києва не продовжувати скасування санкцій щодо російської нафти, яка вже знаходилася у морі.