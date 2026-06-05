Палата представників США схвалила нову велику допомогу Україні і жорсткі санкції проти РФ

5 червня Палата представників США підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні, а також запровадження додаткових жорстких санкцій проти Кремля. Це стало першим проукраїнським великим кроком органу за часів другої каденції президента Дональда Трампа.

За ініціативу проголосували 226 конгресменів проти 195. Про це повідомило CNN.

Під час голосування 18 республіканців та один незалежний депутат, який часто голосує разом з республіканцями, проголосували за прийняття законопроєкту. Це стало фактичним висловленням незадоволення позицією Дональда Трампа щодо російської війни в Україні, пише медіа.

Що передбачає новий пакет допомоги Україні

Законопроєкт серед іншого передбачає посилення санкцій проти Кремля у нафтогазовій сфері та військові позики для України. Головне у пакеті:

санкції проти російських лідерів та інституцій, зокрема провідних банків, нафтових і гірничодобувних компаній;

500-відсоткові мита на всі російські товари, що імпортуються до США;

заборона на імпорт російської сирої нафти до США;

виділення 8 мільярдів доларів допомоги Україні у вигляді оборонних позик;

понад 1 мільярд доларів прямої допомоги Україні на безпеку та відновлення.

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Що далі?

Попри успішне голосування Палати представників США, доля законопроєкту і досі до кінця не є визначеною. Надалі його передадуть до Сенату. Ті конгресмени, що підтримали законопроєкт, мають надію на те, що його ухвалення підштовхне Сенат зробити такий же крок.

Однак, як пише AP, шанси на успіхи розгляду у Сенаті не є високими. Для того, щоб подолати процедурне блокування, потрібно зібрати 60 голосів. Без підтримки президента Трампа це малоймовірно, зауважують у виданні.

Нагадаємо, у травні сенатори обох партій надіслали міністру оборони США Піту Гегсету листа з вимогою розблокувати 600 млн доларів допомоги Україні та союзникам у Східній Європі.

Раніше республіканець Браян Маст в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що США навряд дадуть новий пакет фінансової допомоги Україні, однак Конгрес може підтримати новий пакет санкцій проти РФ.