Трамп заснув на турнірі UFC у Білому домі, який організували до дня народження президента США

Американський президент Дональд Трамп потрапив у черговий скандал з тим, що він заснув на спортивному заході. Примітно, що цього разу інцидент стався на UFC Freedom 250, який припав на святкування його Дня народження.

У соцмережах опублікували відео, де Дональд Трамп засинає під час бою. Близько 15 секунд він сидить та не рухається. Відео опублікував Clash Report.

Trump fell asleep at UFC Freedom 250 on the White House lawn, his 80th birthday event. pic.twitter.com/GpkKbX1d5E — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Дональд Трамп сидів поруч із головою UFC Даною Вайтом під час одного з поєдинків вечора. Користувачі зазначили, що Трамп, ймовірно, заснув просто під час бою, коли він не рухався.

Після цього він відкрив очі та продовжив дивитися поєдинок так, наче нічого не сталося. Попри це, відео вже активно обговорюють у мережі.

UFC Freedom 250 був організований до святкування Дня незалежності США, але разом з тим проведення заходу припало і на святкування Дня народження самого Трампа, який святкував 80-річчя.

Відео дня

Нагадаємо, що на початку червня Дональд Трамп відвідав третій матч фінальної серії НБА між "Нью-Йорк Нікс" та "Сан-Антоніо Сперс". Під час виконання національного гімну фанати на стадіоні освистали американського лідера. Згодом з'явилося відео, як Дональд Трамп сидить з зачиненими очима, яке підписали так, що американський президент заснув просто на "Медісон Сквер Гарден".

Нагадаємо, що в грудні 2025 року Дональд Трамп, ймовірно, "задрімав" під час офіційного заходу у Білому домі, коли держсекретар США Марко Рубіо виголошував тривалу промову.

7 червня Дональд Трамп назвав ведучу NBC Крістен Велкер "тупою" та "шахрайкою", після чого перервав інтерв’ю та покинув місце зйомки.