Трамп уснул на турнире UFC в Белом доме, организованном в честь дня рождения президента США

Американский президент Дональд Трамп оказался в центре очередного скандала из-за того, что заснул на спортивном мероприятии. Примечательно, что на этот раз инцидент произошёл на турнире UFC Freedom 250, который пришёлся на день его рождения.

В соцсетях появилось видео, на котором Дональд Трамп засыпает во время боя. Около 15 секунд он сидит, не шевелясь. Видео опубликовал Clash Report.

Trump fell asleep at UFC Freedom 250 on the White House lawn, his 80th birthday event. pic.twitter.com/GpkKbX1d5E — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Дональд Трамп сидел рядом с главой UFC Даной Уайтом во время одного из поединков вечера. Пользователи отметили, что Трамп, вероятно, уснул прямо во время боя, поскольку он не шевелился.

После этого он открыл глаза и продолжил смотреть поединок, как будто ничего не произошло. Несмотря на это, видео уже активно обсуждают в сети.

UFC Freedom 250 был организован в преддверии празднования Дня независимости США, но при этом мероприятие совпало и с празднованием дня рождения самого Трампа, отмечавшего 80-летие.

Відео дня

Напомним, что в начале июня Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс". Во время исполнения национального гимна фанаты на стадионе освистали американского лидера. Впоследствии появилось видео, на котором Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами, которое подписали так, что американский президент уснул прямо на "Мэдисон-сквер-гарден".

Напомним, что в декабре 2025 года Дональд Трамп, по всей видимости, "заснул" во время официального мероприятия в Белом доме, когда госсекретарь США Марко Рубио произносил длинную речь.

7 июня Дональд Трамп назвал ведущую NBC Кристен Велкер "тупой" и "мошенницей", после чего прервал интервью и покинул место съемки.