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Трамп уснул на турнире UFC в Белом доме, организованном в честь дня рождения президента США

Дональд Трамп уснул во время турнира UFC
Президент США Дональд Трамп | Фото: The White House

Американский президент Дональд Трамп оказался в центре очередного скандала из-за того, что заснул на спортивном мероприятии. Примечательно, что на этот раз инцидент произошёл на турнире UFC Freedom 250, который пришёлся на день его рождения.

В соцсетях появилось видео, на котором Дональд Трамп засыпает во время боя. Около 15 секунд он сидит, не шевелясь. Видео опубликовал Clash Report.

Дональд Трамп сидел рядом с главой UFC Даной Уайтом во время одного из поединков вечера. Пользователи отметили, что Трамп, вероятно, уснул прямо во время боя, поскольку он не шевелился.

После этого он открыл глаза и продолжил смотреть поединок, как будто ничего не произошло. Несмотря на это, видео уже активно обсуждают в сети.

UFC Freedom 250 был организован в преддверии празднования Дня независимости США, но при этом мероприятие совпало и с празднованием дня рождения самого Трампа, отмечавшего 80-летие.

Відео дня

Напомним, что в начале июня Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс". Во время исполнения национального гимна фанаты на стадионе освистали американского лидера. Впоследствии появилось видео, на котором Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами, которое подписали так, что американский президент уснул прямо на "Мэдисон-сквер-гарден".

Напомним, что в декабре 2025 года Дональд Трамп, по всей видимости, "заснул" во время официального мероприятия в Белом доме, когда госсекретарь США Марко Рубио произносил длинную речь.

7 июня Дональд Трамп назвал ведущую NBC Кристен Велкер "тупой" и "мошенницей", после чего прервал интервью и покинул место съемки.