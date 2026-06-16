Нарушит протокол: Трамп поднимет кубок Чемпионата мира вместе с победителями мундиаля

Президент США Дональд Трамп получил разрешение от ФИФА на отступление от протокола вручения трофея Чемпионата мира. После того как американский лидер передаст кубок капитану победившей сборной, он останется, чтобы продолжить празднование.

ФИФА уже сообщила Трампу, что ожидает, что именно он вручит трофей победителям, несмотря на то, что на церемонию закрытия будут приглашены как мексиканские, так и канадские официальные лица. Об этом сообщает talkSPORT.

В 2025 году Дональд Трамп удивил капитана "Челси" Риса Джеймса, который поднимал трофей победителя Клубного Кубка мира, когда остался стоять рядом с футболистом. Сначала президент ФИФА Джанни Инфантино пытался прогнать Трампа, но затем предложил ему остаться на месте.

Согласно протоколу ФИФА, трофей обычно остается на постаменте, а капитан команды-победителя самостоятельно выносит его на праздничный подиум к остальным игрокам.

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Однако в этом году ФИФА оставит на усмотрение Трампа, хочет ли он остаться с командой во время церемонии или остаться с другими руководителями.

Инсайдеры Белого дома полагают, что Трамп решит отпраздновать победу вместе с командой-победительницей. Они также не исключают, что президент, которому в воскресенье исполнилось 80 лет, посетит несколько матчей.

Его график постоянно меняется, но Инфантино также сообщил ему, что он имеет полное право вручать трофей чемпионата мира любым способом, который сочтет нужным.

Последние два визита Трампа на спортивные мероприятия закончились не очень удачно. 15 июня он оказался в очередном скандале из-за того, что заснул на спортивном мероприятии. Примечательно, что на этот раз инцидент произошел на UFC Freedom 250, который пришелся на празднование его дня рождения.

А в начале июня Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Спёрс". Во время исполнения национального гимна фанаты на стадионе освистали американского лидера. Впоследствии появилось видео, на котором Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами, которое подписали так, что американский президент уснул прямо на "Мэдисон-сквер-гарден".

Напомним, что в декабре 2025 года Дональд Трамп, по всей видимости, "заснул" во время официального мероприятия в Белом доме, когда госсекретарь США Марко Рубио произносил длинную речь.