Стартує новий сезон єврокубків: коли гратимуть українські клуби

7 липня 2026 року розпочинається новий єврокубковий сезон 2026/2027. Чотири українські клуби — "Шахтар", ЛНЗ, "Полісся" та "Динамо" візьмуть участь у різних євротурнірах.

7 липня розпочинаються матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, а також низка матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Про це йдеться на сайті УЄФА.

Так, у Лізі Чемпіонів стартують чемпіони країн з невеликих конфедерацій, які посідають останні 28 місць в списку асоціацій.

Переможці матчів пройдуть до другого раунду кваліфікації, тоді як програвші команди вилетять до третього раунду кваліфікації Ліги Конференцій.

У першому ж раунді Ліги Конференцій стартують переможці кубків з 19 найгірших конференцій, а також 2 та 3 місця в конференціях, що посідають останні місця.

Коли в єврокубках стартують українські клуби

Першими серед українських клубів свій кваліфікаційний шлях розпочне київське "Динамо", яке вже в четвер 9 липня зіграє з румунською "Університатя". Матч-відповідь пройде 16 липня. Свій шлях "Динамо" розпочинає умовно домашнім матчем — міжнародні поєдинки клуб гратиме на стадіоні "Арена Люблін" у польському Любліні.

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Якщо кияни поступляться румунському клубу, то на них у другому раунді Ліги Конференцій очікуватиме гра з норвезьким "Бранном". Натомість переможець пари гратиме проти грецького ПАОК за вихід до третього кваліфікаційного раунду ЛЄ.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій стартують "Полісся" та ЛНЗ, які отримали непростих суперників. Житомирське "Полісся" у другому раунді гратиме з данським "Копенгагеном", тоді як черкаський ЛНЗ, який дебютує в єврокубках, гратиме проти бельгійського "Генту". У разі програшу команди залишать єврокубки, у разі перемоги — пройдуть до третього раунду.

Житомирське "Полісся" гратиме свої єврокубкові матчі на арені в Кошице, Словаччина. А от черкаський ЛНЗ буде проводити в Польщі, на стадіоні в Плоцьку.

Другий кваліфікаційний раунд пройде 23 та 30 липня: тоді гарантовано гратимуть усі три українські клуби, однак питання щодо турніру, в якому гратиме "Динамо", залишається відкритим.

Коли стартує у єврокубках Шахтар

Донецький "Шахтар" завдяки хорошому рейтингу УЄФА та здобутому чемпіонству зміг напряму кваліфікуватися до групового етапу Ліги Чемпіонів.

Перший тур розпочнеться 8-10 вересня, а останній з 8 турів буде зіграно 27 січня 2027 року. Жеребкування етапу ліги — саме таку назву має ця стадія єврокубків зараз — відбудеться 27 серпня 2026 року.

Фокус докладно писав про скандал, пов’язаний зі скасуванням червоної картки, показаної Фоларіну Балогуну.

Пізніше ми розповідали про реакцію УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із критикою на адресу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), після того, як гравцеві збірної США Фоларіну Балогуну скасували червону картку після дзвінка президента Дональда Трампа.

Згодом сам Дональд Трамп, спілкуючись із пресою в Овальному кабінеті, підтвердив факт дзвінка і наголосив, що Фалорін Балогун взагалі не мав отримувати червону картку.