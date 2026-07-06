Скандал на ЧС-2026: Трамп підтвердив, що просив ФІФА скасувати червону картку футболіста США

Зірка американської збірної з футболу Фоларін Балогун у матчі проти Боснії та Герцеговини 2 липня отримав червону картку за грубий фол. Це означало його дискваліфікацію на наступний матч команди США з Бельгією. Однак з'ясувалось, що президент США дзвонив президенту ФІФА Джанні Інфантіно і Балогун лишився в команді.

Дональд Трамп, спілкуючись із пресою в Овальному кабінеті, підтвердив факт дзвінка і наголосив, що Фалорін Балогун взагалі не мав отримувати червону картку:

"Усе, що я зробив — я попросив переглянути, бо не вважав це фолом. І, знаєте, я добре знаюся на таких речах. Це не фол — просто двоє чудових спортсменів зіткнулися і заплуталися. Це не те, коли хтось б'є в обличчя чи щось таке інше. І я вважаю, просто жахливо, якби вони не дозволили грати топ-гравцю, можливо, найкращому в команді", — заявив президент США.

Джанні Інфантіно також оприлюднив заяву на тлі скандалу і заявив, що регулярно обговорює з Трампом питання, пов’язані з ЧС-2026.

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"Під час нашої розмови я пояснив, що триває юридичний процес за участю незалежних судових органів ФІФА і що справа буде вирішена відповідним часом компетентними органами", — заявив Інфантіно та додав, що завжди буде "поважати ці рішення та автономію органів, які їх приймають".

Нагадаємо, ФІФА неочікувано призупинило одноматчеву дискваліфікацію 5 липня, замінивши її умовним покаранням. При цьому такі ж самі дискваліфікації інших гравців на Чемпіонаті світу залишилися в силі.

ЗМІ підтвердили, що рішення було ухвалене після дзвінка Дональда Трампа президенту ФІФА Джанні Інфантіно. І це викликало грандіозний скандал. Зокрема, Бельгія подала офіційний протест, стверджуючи про створення "небезпечного прецеденту", а УЄФА нині вимагає пояснень.

25-річний Фалорін Балогун є зіркою збірної США, забивши три м'ячі на цьому Чемпіонаті світу. Він є вихованцем лондонського "Арсеналу", потім перебався до Франції, де успішно виступав за "Реймс", а зараз грає за "Монако".

Нагадаємо, ми розповідали про реакцію УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із критикою на адресу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), після того, як гравцеві збірної США Фоларіну Балогуну скасували червону картку після дзвінка президента Дональда Трампа.

Фокус докладно писав про скандал, пов’язаний зі скасуванням червоної картки, показаної Фоларіну Балогуну.