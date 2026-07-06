Скандал на ЧМ-2026: Трамп подтвердил, что просил ФИФА отменить красную карточку футболиста сборной США

Звезда американской сборной по футболу Фоларин Балогун в матче против Боснии и Герцеговины 2 июля получил красную карточку за грубый фол. Это означало его дисквалификацию на следующий матч сборной США против Бельгии. Однако выяснилось, что президент США позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино, и Балогун остался в команде.

Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете, подтвердил факт звонка и подчеркнул, что Фалорин Балогун вообще не должен был получать красную карточку:

"Все, что я сделал, — это попросил пересмотреть эпизод, потому что не считал это фолом. И, знаете, я хорошо разбираюсь в таких вещах. Это не фол — просто два замечательных спортсмена столкнулись и запутались. Это не то, когда кто-то бьет по лицу или что-то в этом роде. И я считаю, что было бы просто ужасно, если бы они не позволили играть топ-игроку, возможно, лучшему в команде", — заявил президент США.

Джанни Инфантино также выступил с заявлением на фоне скандала и сообщил, что регулярно обсуждает с Трампом вопросы, связанные с ЧМ-2026.

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"В ходе нашего разговора я пояснил, что в настоящее время идет судебный процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и что дело будет решено в надлежащие сроки компетентными органами", — заявил Инфантино и добавил, что всегда будет "уважать эти решения и автономию органов, которые их принимают".

Напомним, 5 июля ФИФА неожиданно приостановила одноматчевую дисквалификацию, заменив ее условным наказанием. При этом аналогичные дисквалификации других игроков на Чемпионате мира остались в силе.

СМИ подтвердили, что решение было принято после звонка Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино. И это вызвало грандиозный скандал. В частности, Бельгия подала официальный протест, заявив о создании "опасного прецедента", а УЕФА в настоящее время требует объяснений.

25-летний Фалорин Балогун — звезда сборной США, забивший три гола на этом чемпионате мира. Он является воспитанником лондонского "Арсенала", затем переехал во Францию, где успешно выступал за "Реймс", а сейчас играет за "Монако".

Напомним, мы рассказывали о реакции УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как игроку сборной США Фоларину Балогуну отменили красную карточку после звонка президента Дональда Трампа.

Фокус подробно писал о скандале, связанном с отменой красной карточки, показанной Фоларину Балогуну.