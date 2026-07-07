Начинается новый сезон еврокубков: когда будут играть украинские клубы

7 июля 2026 года стартует новый еврокубковый сезон 2026/2027. Четыре украинских клуба — "Шахтер", ЛНЗ, "Полесье" и "Динамо" — примут участие в различных евротурнирах.

7 июля стартуют матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, а также ряд матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Так, в Лиге чемпионов стартуют чемпионы стран из небольших конфедераций, занимающие последние 28 мест в списке ассоциаций.

Победители матчей выйдут во второй раунд квалификации, а проигравшие команды перейдут в третий раунд квалификации Лиги конференций.

В первом же раунде Лиги конференций стартуют победители кубков из 19 худших конференций, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в конференциях, занимающих последние места.

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Когда украинские клубы начнут выступление в еврокубках

Первым среди украинских клубов свой путь в квалификации начнет киевское "Динамо", которое уже в четверг, 9 июля, сыграет с румынской "Университатя". Ответный матч состоится 16 июля. Свой путь "Динамо" начнет с условно домашнего матча — международные поединки клуб будет проводить на стадионе "Арена Люблин" в польском Люблине.

Если киевляне уступят румынскому клубу, то во втором раунде Лиги конференций их ждет матч с норвежским "Бранном". В свою очередь, победитель этой пары сыграет против греческого ПАОК за выход в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций выступят "Полесье" и ЛНЗ, которым достались непростые соперники. Житомирское "Полесье" во втором раунде сыграет с датским "Копенгагеном", а черкасский ЛНЗ, дебютирующий в еврокубках, встретится с бельгийским "Гентом". В случае поражения команды покинут еврокубки, в случае победы — пройдут в третий раунд.

Житомирское "Полесье" будет проводить свои матчи в еврокубках на стадионе в Кошице, Словакия. А вот черкасский ЛНЗ будет играть в Польше, на стадионе в Плоцке.

Второй квалификационный раунд состоится 23 и 30 июля: тогда гарантированно выступят все три украинских клуба, однако вопрос о том, в каком турнире сыграет "Динамо", остается открытым.

Когда "Шахтер" начнёт выступление в еврокубках

Донецкий "Шахтер" благодаря хорошему рейтингу УЕФА и завоеванному чемпионскому титулу смог напрямую квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.

Первый тур начнётся 8–10 сентября, а последний из 8 туров состоится 27 января 2027 года. Жеребьёвка этапа лиги — именно так сейчас называется эта стадия еврокубков — состоится 27 августа 2026 года.

"Фокус" подробно писал о скандале, связанном с отменой красной карточки, показанной Фоларину Балогуну.

Позже мы рассказывали о реакции УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как игроку сборной США Фоларину Балогуну отменили красную карточку после звонка президента Дональда Трампа.

Впоследствии сам Дональд Трамп, общаясь с прессой в Овальном кабинете, подтвердил факт звонка и подчеркнул, что Фалорин Балогун вообще не должен был получать красную карточку.