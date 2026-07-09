Гру переривали через проблеми зі світлом: Динамо не виграло в першому матчі Ліги Європи

Київське "Динамо" у першому матчі першого раунду кваліфікації до Ліги Європи не змогло здолати румунську "Університатю". Гра завершилася безгольовою нічиєю.

Наприкінці гри матч було призупинено через проблему з освітленням на стадіоні. Фокус проводив текстову трансляцію матчу.

"Динамо" більше контролювало м'яч та створювало більше напівмоментів, тоді як номінальні гості були більш гострими в контратаках.

Щоправда за статистикою "Динамо" повністю переграло гостів — 24:3 по ударах та 5:1 за ударами в площину на користь київської команди.

Варто відзначити і те, що головний тренер киян Ігор Костюк використав лише дві заміни, друга з яких була проведена лише в компенсований час.

При цьому перший матч після повернення до "Динамо" зіграв Томаш Кендзьора, який належав клубові до 2024 року, хоча не грав з 2022. Цього літа він перейшов назад до київської команди зі складу грецького ПАОКа.

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Матч-відповідь у Румунії відбудеться за тиждень, 16 липня.

Матч було перервано через проблеми зі світлом

Приблизно на 84-й хвилині матчу суддя перервав матч — причиною стали проблеми з освітленням на стадіоні. Згодом з'ясувалося, що не всі ліхтарі, що мають забезпечувати освітлення всередині стадіону, працюють.

Технікам у Любліні знадобилося до 10 хвилин, аби відновити освітлення повністю, після чого гра була продовжена.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, коли та з ким гратимуть українські клуби в єврокубках.

Фокус докладно писав про скандал, пов’язаний зі скасуванням червоної картки, показаної Фоларіну Балогуну.

Пізніше ми розповідали про реакцію УЄФА. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із критикою на адресу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), після того, як гравцеві збірної США Фоларіну Балогуну скасували червону картку після дзвінка президента Дональда Трампа.

Згодом сам Дональд Трамп, спілкуючись із пресою в Овальному кабінеті, підтвердив факт дзвінка і наголосив, що Фалорін Балогун взагалі не мав отримувати червону картку.