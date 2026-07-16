"Университатя" — "Динамо": текстовая трансляция ответного матча квалификации Лиги Европы

16 июля киевское "Динамо" сыграет второй матч в квалификации Лиги Европы. Соперником украинской команды станет румынская "Университатя".

Первый матч завершился нулевой ничьей. "Фокус" проведет текстовую трансляцию матча между "Динамо" и "Университатой".

"Университет-Динамо" — текстовая трансляция матча

00:00 Матч начался. "Динамо" сразу же пытается взять мяч под свой контроль.

03:31 Опорный полузащитник румынской команды Драмме получил первую желтую карточку в матче. Приятные новости в начале игры.

04:15 Какой момент сейчас у "Динамо"! Матвей Пономаренко отборил мяч, пробил по воротам, а на добивании Богдан Редушко не смог подстроиться под мяч, чтобы отправить его в пустые ворота.

06:15 Еще одна неплохая атака киевлян, Пихаленок пробил чуть выше ворот. Однако впоследствии арбитр зафиксировал офсайд. Тем временем румынские болельщики очень громко поддерживают своих игроков, подбадривая их идти вперед.

Відео дня

14:55 1:0, "Динамо" впереди! Богдан Редушко всё-таки забивает после подачи Александра Пихальнока. Впрочем, румынские защитники заявили об офсайде, поэтому арбитр проверит этот момент.

16:34 Этот гол былотменен из-за офсайда, счёт остаётся 0:0.

17:45 И ужасная ошибка Кристиана Биловара едва не привела к пропущенному голу, однако румыны получили лишь угловой. После него игроки "Университати" настойчиво требовали пенальти, но арбитр промолчал.

20:01 "Динамовцы" снова забивают, на этот раз лайнсмен поднимает флажок, и хотя Назар Волошин недоволен этим решением, повтор показывает, что он действительно находился в слишком выгодной позиции.

23:50 Киевляне требовали пенальти из-за игры защитника рукой, однако арбитр назначил угловой.

31:28 Еще один невероятный момент у "Динамо". Перекладина только что спасла хозяев поля от пропущенного гола.

45+1 Еще одна желтая карточка для хозяев за фол против Волошина.

45+3 А теперь желтая карточка для главного тренера "Динамо" Игоря Костюка за разговоры.

45+4 И судья даёт свисток, отправляющий команды на перерыв. Полное доминирование "Динамо" не приносит нужного результата.

45:01 Начался второй тайм. За первые три тайма матча ни одна из команд не забила голов.

"Университет-Динамо" — состав киевлян

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк определил стартовый состав на матч:

Руслан Нещерет — Владислав Дубинчак, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Томаш Кендзьора — Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок — Богдан Редушко, Назар Волошин, Матвей Пономаренко.

Университет — "Динамо" — где смотреть

Матч киевского "Динамо" в первом раунде квалификации Лиги Европы будет транслировать канал "2+2". Также трансляция матча будет доступна на "Киевстар ТВ".

В составе "Динамо" произошла серьезная потеря

В заявку "Динамо" не вошел центральный защитник Денис Попов. По даннымжурналистов "ТаТоТаке", его отсутствие связано с травмой, полученной во время сборов.

Накануне 27-летнему защитнику провели операцию на колене в Киеве. Игрок чувствует себя хорошо. По предварительным прогнозам врачей, центральный защитник киевлян сможет вернуться к полноценным тренировкам не раньше октября.

Что известно о сопернике "Динамо"

Клуб был основан ещё в 1919 году, однако за более чем 100-летнюю историю "Университатя" ни разу не завоевывала чемпионский титул. Это пятое участие клуба в еврокубках в истории — до этого они выиграли всего 3 международных матча за всю свою историю.

В прошлом сезоне "Университатя" заняла второе место в чемпионате Румынии, отстав на 4 очка от другой "Университати" из Крайовы.

Главным тренером команды является итальянец Криштиану Бергоди.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы не смогло обыграть румынский "Университату". Игра завершилась нулевой ничьей.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" представило новую форму на сезон 2026/2027. Этот сезон станет особенным для клуба, ведь в 2027 году он будет отмечать 100-летие со дня основания. В то же время в сети пользователи возмутились стоимостью формы, ведь домашнюю или выездную форму можно приобрести за 6 тысяч гривен.