"Университатя" — "Динамо": текстовая трансляция ответного матча квалификации Лиги Европы
16 июля киевское "Динамо" сыграет второй матч в квалификации Лиги Европы. Соперником украинской команды станет румынская "Университатя".
Первый матч завершился нулевой ничьей. "Фокус" проведет текстовую трансляцию матча между "Динамо" и "Университатой".
"Университет-Динамо" — текстовая трансляция матча
00:00 Матч начался. "Динамо" сразу же пытается взять мяч под свой контроль.
03:31 Опорный полузащитник румынской команды Драмме получил первую желтую карточку в матче. Приятные новости в начале игры.
04:15 Какой момент сейчас у "Динамо"! Матвей Пономаренко отборил мяч, пробил по воротам, а на добивании Богдан Редушко не смог подстроиться под мяч, чтобы отправить его в пустые ворота.
06:15 Еще одна неплохая атака киевлян, Пихаленок пробил чуть выше ворот. Однако впоследствии арбитр зафиксировал офсайд. Тем временем румынские болельщики очень громко поддерживают своих игроков, подбадривая их идти вперед.
14:55 1:0, "Динамо" впереди! Богдан Редушко всё-таки забивает после подачи Александра Пихальнока. Впрочем, румынские защитники заявили об офсайде, поэтому арбитр проверит этот момент.
16:34 Этот гол былотменен из-за офсайда, счёт остаётся 0:0.
17:45 И ужасная ошибка Кристиана Биловара едва не привела к пропущенному голу, однако румыны получили лишь угловой. После него игроки "Университати" настойчиво требовали пенальти, но арбитр промолчал.
20:01 "Динамовцы" снова забивают, на этот раз лайнсмен поднимает флажок, и хотя Назар Волошин недоволен этим решением, повтор показывает, что он действительно находился в слишком выгодной позиции.
23:50 Киевляне требовали пенальти из-за игры защитника рукой, однако арбитр назначил угловой.
31:28 Еще один невероятный момент у "Динамо". Перекладина только что спасла хозяев поля от пропущенного гола.
45+1 Еще одна желтая карточка для хозяев за фол против Волошина.
45+3 А теперь желтая карточка для главного тренера "Динамо" Игоря Костюка за разговоры.
45+4 И судья даёт свисток, отправляющий команды на перерыв. Полное доминирование "Динамо" не приносит нужного результата.
45:01 Начался второй тайм. За первые три тайма матча ни одна из команд не забила голов.
"Университет-Динамо" — состав киевлян
Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк определил стартовый состав на матч:
Руслан Нещерет — Владислав Дубинчак, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Томаш Кендзьора — Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок — Богдан Редушко, Назар Волошин, Матвей Пономаренко.
Университет — "Динамо" — где смотреть
Матч киевского "Динамо" в первом раунде квалификации Лиги Европы будет транслировать канал "2+2". Также трансляция матча будет доступна на "Киевстар ТВ".
В составе "Динамо" произошла серьезная потеря
В заявку "Динамо" не вошел центральный защитник Денис Попов. По даннымжурналистов "ТаТоТаке", его отсутствие связано с травмой, полученной во время сборов.
Накануне 27-летнему защитнику провели операцию на колене в Киеве. Игрок чувствует себя хорошо. По предварительным прогнозам врачей, центральный защитник киевлян сможет вернуться к полноценным тренировкам не раньше октября.
Что известно о сопернике "Динамо"
Клуб был основан ещё в 1919 году, однако за более чем 100-летнюю историю "Университатя" ни разу не завоевывала чемпионский титул. Это пятое участие клуба в еврокубках в истории — до этого они выиграли всего 3 международных матча за всю свою историю.
В прошлом сезоне "Университатя" заняла второе место в чемпионате Румынии, отстав на 4 очка от другой "Университати" из Крайовы.
Главным тренером команды является итальянец Криштиану Бергоди.
Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы не смогло обыграть румынский "Университату". Игра завершилась нулевой ничьей.
Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.
Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" представило новую форму на сезон 2026/2027. Этот сезон станет особенным для клуба, ведь в 2027 году он будет отмечать 100-летие со дня основания. В то же время в сети пользователи возмутились стоимостью формы, ведь домашнюю или выездную форму можно приобрести за 6 тысяч гривен.