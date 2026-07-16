"Університатя" — "Динамо": текстова трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

16 липня київське "Динамо" проведе другий матч у кваліфікації до Ліги Європи. Суперником української команди є румунська "Університатя".

Перший матч завершився безгольовою нічиєю. Фокус проведе текстову трансляцію матчу між "Динамо" та "Університатєю".

Університатя-Динамо — текстова трансляція матчу

00:00 Матч розпочався. "Динамо" одразу ж намагається взяти м'яч під свій контроль.

03:31 Опорник румунської команди Драмме отримав першу жовту картку в матчі. Приємні новини на початку гри.

04:15 Який момент зараз в "Динамо"! Матвій Пономаренко поборовся за м'яч, пробив по воротах, а на добиванні Богдан Редушко не зміг підлаштуватися під м'яч, аби відправити його у порожні ворота.

06:15 Ще одна непогана атака від киян, Піхальонок пробив трохи вище воріт. Однак згодом арбітр повідомив про офсайд. Тим часом румунські фанати дуже гучні, женуть своїх гравців уперед.

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14:55 1:0, "Динамо" попереду! Богдан Редушко таки забиває після подачі від Олександра Піхальнока. Утім румунські захисники повідомляли про офсайд, тож арбітр перевірить цей момент.

16:34 Скасований був цей гол через офсайд, рахунок залишається 0:0.

17:45 І жахлива помилка від Крістіана Біловара ледь не призводить до пропущенного, однак румуни отримують лише кутовий. Після нього гравці "Університаті" дуже просили пенальті, однак арбітр промовчав.

20:01 Знову забивають "динамівці", цього разу лайнсмен підіймає прапорець, і хоча Назар Волошин незадоволений цим рішенням, повтор демонструє, що дійсно він був у занадто активній позиції.

23:50 Просили кияни пенальті через гру захисника рукою, однак арбітр вказав на кутовий.

31:28 Ще один неймовірний момент у "Динамо". Поперечка зараз рятує господарів поля від пропущеного.

45+1 Ще одна жовта картка для господарів через фол проти Волошина.

45+3 А тепер жовта для головного тренера "Динамо" Ігоря Костюка за розмови.

45+4 І суддя дає свисток, який відправляє команди на перерви. Повна домінація від "Динамо" не приносить потрібний результат.

45:01 Розпочався другий тайм. За перші три тайми протистояння жодна з команд не забивала голів.

Університатя-Динамо — склад киян

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк обрав стартовий склад на матч:

Руслан Нещерет — Владислав Дубінчак, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Томаш Кендзьора — Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок — Богдан Редушко, Назар Волошин, Матвій Пономаренко.

Університатя - Динамо — де дивитися

Гру київського "Динамо" у першому раунді кваліфікації до Ліги Європи буде транслювати канал "2+2". Також трансляція матчу буде доступна на "Київстар ТБ".

У складі Динамо є серйозна втрата

У заявку "Динамо" не потрапив центральний захисник Денис Попов. За даними журналістів "ТаТоТаке", відсутність його пов'язана з пошкодженням, отриманим під час зборів.

Напередодні 27-річному захиснику було зроблено операцію на коліні в Києві. Гравець почуває себе добре. За попередніми прогнозами лікарів, центрбек киян зможе повернутися до повноцінних тренувань не раніше жовтня.

Що відомо про суперника Динамо

Клуб було засновано ще в 1919 році, однак за понад 100-річну історію "Університатя" жодного разу не виграла чемпіонський титул. Це п'ята участь клубу в єврокубках в історії — до цього вони виграли лише 3 міжнародні матчі у своїй історії.

У минулому сезоні "Університатя" фінішувала другою у чемпіонаті Румунії, відставши на 4 очки від іншої "Університаті" з Крайової.

Головним тренером команди є італієць Крістіано Бергоді.

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" у першому матчі першого раунду кваліфікації до Ліги Європи не змогло здолати румунську "Університатю". Гра завершилася безгольовою нічиєю.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, коли та з ким гратимуть українські клуби в єврокубках.

Раніше Фокус повідомляв, що київське "Динамо" презентувало нову форму на сезон 2026/2027. Цей сезон буде особливим для клубу, адже в 2027 році вони відзначатимуть 100-річчя з моменту заснування. Водночас у мережі люди обурилися вартістю форми, адже домашню або виїзну форму можна придбати за 6 тисяч гривень.