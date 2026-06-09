Динамо представило форму до 100-річчя клубу: українці обурилися ціною

Київське "Динамо" презентувало нову форму на сезон 2026/2027. Цей сезон буде особливим для клубу, адже в 2027 році вони відзначатимуть 100-річчя з моменту заснування.

Водночас у мережі люди обурилися вартістю форми, адже домашню або виїзну форму можна придбати за 6 тисяч гривень. Про анонс форми повідомили на сайті "Динамо".

Домашній комплект виконаний у ретро-стилі. Біла футболка поєднується з вертикальними смугами небесно-блакитного кольору. Також на ній є ромби, які відсилають до клубної емблеми, а додаткові акценти виконані в жовтому кольорі.

Домашня форма Фото: ФК Динамо Київ

Ще одна спеціальна дата — 40-річчя перемоги "Динамо" в Кубку володарів кубків УЄФА 1986 року. Виїзну форму присвятили саме цій даті — її зробили темно-синьою з вертикальними вставками світло-зеленого відтінку та білими деталями.

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Виїзна форма Фото: ФК Динамо Київ

Також клуб представив нові воротарські комплекти, які будуть доступні у сірому, чорному та жовтому кольорах.

Водночас ціни на нові форми "Динамо" обурили користувачів мережі.

Домашня та виїзна джерсі буде коштувати по 5999 грн. Тренувальна футболка продається за 2699 грн. Юнацькі форми коштуватимуть 3799 грн. Репліка — 4299.

Дехто говорить про те, що минулі продажі мали б навчити "Динамо" щодо цін.

Коментар щодо форми Фото: Скриншот

Інші ж кажуть, що ціни відповідають "народному" статусу клуба.

Коментар щодо форми Фото: Скриншот

Хтось навіть питається про те, хто ж має платити — фанати чи клуб:

Коментар щодо форми Фото: Скриншот

А хтось традиційно жартує про маркетингові хитрощі — встановити ціну 5999 грн замість 6000 грн.

Коментар щодо форми Фото: Скриншот

Водночас інші коментатори звичають, що це звичайна ціна на європейському ринку, тож New Balance навряд встановить нижчу ціну.

Коментар щодо форми Фото: Скриншот

Нагадаємо, що криворізький "Кривбас" та київське "Динамо" встановили рекорд українського чемпіонату, забивши на двох 11 голів. Перемогу в матчі здобули гості зі столиці — 6:5.

Раніше Фокус розповідав, що колишній гравець київського "Динамо" Денис Гармаш, який у листопаді 2025 року нібито обрав один із підрозділів ЗСУ для проходження військової служби після доставлення до ТЦК, тепер став гравцем аматорського футбольного клубу "Титан".