Найрезультативніший матч в історії УПЛ: "Динамо" відігралося з 1:4 та виграло в "Кривбаса"

Криворізький "Кривбас" та київське "Динамо" встановили рекорд українського чемпіонату, забивши на двох 11 голів. Перемогу в матчі здобули гості зі столиці — 6:5.

Примітно, що за підсумками першого тайму київська команда поступалася 1:4. Однак в другій половині гри "Динамо" переломило хід гри та здобуло перемогу. Ця гра стала найрезультативнішою в історії чемпіонату України за весь час.

Раніше було 8 матчів, в яких було забито 10 голів:

"Динамо" – "Карпати" (7:3) – 19.08.2007;

"Металіст" – "Верес" (5:5) – 15.04.2023;

"Волинь" – "Металург" Запоріжжя (9:1) – 29.11.2015;

"Динамо" – "Металург" Д (9:1) – 06.10.2013;

"Говерла" – "Шахтар" (3:7) – 09.05.2015;

"Шахтар" – "Ворскла" (7:3) – 20.09.1998;

"Нива" Т – "Динамо" (3:7) – 27.08.2000;

"Шахтар" – "Торпедо" З (9:1) – 16.05.1997.

Примітно, що гра стала не тільки рекордною, але й антирекордною для "Динамо". Вперше в історії Української прем'єр-ліги кияни пропустили 5 голів. До цього було два випадки, коли столичний клуб пропускав по 4 голи.

Переможний гол забив Андрій Ярмоленко, який з'явився на заміні та встиг оформити дубль. Для нього цей гол став 121-м голом в УПЛ: найбільше голів в історії ліги забили Максим Шацьких (124) та Сергій Ребров (123).

