Сергій Ребров залишив посаду тренера збірної України

Сергій Ребров залишив посаду головного тренера національної збірної України з футболу. Національну команду він очолював з 2023 року.

Під час роботи Реброву вдалося вивести Україну на Євро, однак відбір на Чемпіонат світу-2026 збірна під його керівництвом провалила. Про відхід тренера повідомлии в УАФ.

В офіційній заяві Української асоціації футболу йдеться, що вони досягли домовленості з тренером щодо припинення співпраці. Чинний контракт Реброва спливав у червні 2026 року.

Водночас він продовжить свою роботу в УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної", — сказав президент асоціації Андрій Шевченко.

Ім'я нового головного тренера стане відоме пізніше. Водночас він сам подякував вболівальника за підтримку.

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", — прокоментував відставку Сергій Ребров.

Сергій Ребров у збірній Україні — чим запам'ятався

7 червня 2023 року Сергій Ребров став головним тренером збірної України з футболу. У першому товариському матчі проти Німеччини збірна України під його керівництвом зіграла внічию 3:3. А перші офіційні матчі у червні 2023 завершилися двома перемогами — 1:0 над Мальтою та 3:2 над Північною Македонією.

У підсумку Україна посіла 3 місце у групі C під час відбору на Євро-2024. У плей-офф у березні 2024 Україна переграла спочатку Боснію та Герцеговину, а потім — Ісландію, та гарантувала собі путівку на Євро-2024.

На третьому Євро в історії країни збірна України програла матч Румунії 3:0, виграла 2:1 в Словаччини та зіграла внічию 0:0 зі збірною Бельгією. У підсумку збірна посіла 4 з 4 місце в групі та залишила Євро.

Згодом збірна посіла друге місце в групі Ліги Націй, а в плей-офф поступилася бельгійцям за сумою двох матчів після сенсаційної перемоги 3:1 у першій грі.

На відборі до Чемпіонату світу-2026 збірна України посіла друге місце після Франції, однак в першому матчі плей-офф поступилася збірній Швеції.

Загалом під керівництвом Сергія Реброва збірна України провела 34 поєдинки, 16 з яких виграла, 8 зіграла внічию та 10 програла. Українські футболісти забили 52 голи та пропустили 49 за час роботи Реброва.

Найбільшою перемогою стала перемога 4:0 над збірною Молдови у товариському матчі перед Євро-2024, а найбільшою поразкою — 0:4 від збірної Франції у групі під час відбору до Чемпіонату світу-2026.

Нагадаємо, збірна України з футболу програла вирішальний матч за вихід на чемпіонат світу збірній Швеції. Вболівальники були неприємно вражені "безпорадним" стилем гри, який демонструвала збірна.

