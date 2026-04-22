Сергей Ребров покинул пост тренера сборной Украины

Сергей Ребров покинул пост главного тренера национальной сборной Украины по футболу. Национальную команду он возглавлял с 2023 года.

Во время работы Реброву удалось вывести Украину на Евро, однако отбор на Чемпионат мира-2026 сборная под его руководством провалила. Об уходе тренера сообщили в УАФ.

В официальном заявлении Украинской ассоциации футбола говорится, что они достигли договоренности с тренером о прекращении сотрудничества. Действующий контракт Реброва истекал в июне 2026 года.

В то же время он продолжит свою работу в УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.

"Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной", — сказал президент ассоциации Андрей Шевченко.

Имя нового главного тренера станет известно позже. В то же время он сам поблагодарил болельщика за поддержку.

"Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную поддерживали всегда. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу", — прокомментировал отставку Сергей Ребров.

Сергей Ребров в сборной Украины — чем запомнился

7 июня 2023 года Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины по футболу. В первом товарищеском матче против Германии сборная Украины под его руководством сыграла вничью 3:3. А первые официальные матчи в июне 2023 года завершились двумя победами — 1:0 над Мальтой и 3:2 над Северной Македонией.

В итоге Украина заняла 3 место в группе C во время отбора на Евро-2024. В плей-офф в марте 2024 года Украина переиграла сначала Боснию и Герцеговину, а затем — Исландию, и гарантировала себе путевку на Евро-2024.

На третьем Евро в истории страны сборная Украины проиграла матч Румынии 3:0, выиграла 2:1 у Словакии и сыграла вничью 0:0 со сборной Бельгией. В итоге сборная заняла 4 из 4 место в группе и покинула Евро.

Впоследствии сборная заняла второе место в группе Лиги Наций, а в плей-офф уступила бельгийцам по сумме двух матчей после сенсационной победы 3:1 в первой игре.

На отборе к Чемпионату мира-2026 сборная Украины заняла второе место после Франции, однако в первом матче плей-офф уступила сборной Швеции.

Всего под руководством Сергея Реброва сборная Украины провела 34 поединка, 16 из которых выиграла, 8 сыграла вничью и 10 проиграла. Украинские футболисты забили 52 гола и пропустили 49 за время работы Реброва.

Самой крупной победой стала победа 4:0 над сборной Молдовы в товарищеском матче перед Евро-2024, а самым крупным поражением — 0:4 от сборной Франции в группе во время отбора к Чемпионату мира-2026.

Напомним, сборная Украины по футболу проиграла решающий матч за выход на чемпионат мира сборной Швеции. Болельщики были неприятно поражены "беспомощным" стилем игры, который демонстрировала сборная.

27 марта спортивный блогер Игорь Бурбас рассказал, что украинскую сборную обокрали перед матчем со Швецией.

А 31 марта сборная Украины по футболу провела товарищеский матч против команды из Албании, который состоялся практически без поддержки украинских болельщиков. Это был последний матч Реброва во главе сборной. Ультрас United Ukraine принесли на игру баннер с упреком игрокам — "Какая игра — такая и поддержка".