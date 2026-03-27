Сборную Украины обокрали перед матчем против Швеции: украли деньги и часы

Сборная Украины не смогла выполнить задачу выхода на ЧМ-2026, уступив накануне Швеции в полуфинале плейоф турнира. Но перед матчем в отель футболистов залезли воры.

Команда Сергея Реброва пропустила три мяча от Виктора Дёкереша и лишь на последней минуте сумела забить гол престижа усилиями дебютанта Матвея Пономаренко. Но, как сообщил спортивный блогер Игорь Бурбас, перед матчем против шведов в лагере национальной команды произошел неприятный инцидент — в гостиницу "сине-желтых" залезли воры.

Это в начале недели в испанском Бенидорме, где Украина готовилась к поединку.

По словам Игоря Бурбаса, вынесли как деньги футболистов, тренерского штаба и администраторов, так и дорогие часы и ценные вещи.

"Неизвестные проникли в комнаты и обокрали игроков, тренерский штаб. Вынесли и деньги, и дорогие вещи, часы, которые оцениваются в тысячи евро. У Альберто Босха, помощника Сергея Реброва, например, украли 1 800 евро. Какое настроение у команды может быть после такого?" — сказал Бурбас в эфире ютуб-канала BurВuzz.

Напомним, сборную Украины в ближайшее время ждет еще один поединок — товарищеская игра с Албанией, которая в борьбе за выход на Мундиаль проиграла Польше (1:2). Матч состоится 31 марта в Валенсии. Начало встречи в 21:45.

