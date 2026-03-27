Збірну України обікрали перед матчем проти Швеції: вкрали гроші та годинники

Збірна України не змогла виконати завдання виходу на ЧС-2026, поступившись напередодні Швеції у півфіналі плейоф турніру. Але перед матчем у готель футболістів залізли крадії.

Команда Сергія Реброва пропустила три м’ячі від Віктора Дьокереша і лише на останній хвилині зуміла забити гол престижу зусиллями дебютанта Матвія Пономаренка. Але, як повідомив спортивний блогер Ігор Бурбас, перед матчем проти шведів у таборі національної команди стався неприємний інцидент – в готель "синьо-жовтих" залізли крадії.

Це на початку тижня в іспанському Бенідормі, де Україна готувалась до поєдинку.

За словами Ігоря Бурбаса, винесли як гроші футболістів, тренерського штабу та адміністраторів, так і дорогі годинники та цінні речі.

"Невідомі проникли до кімнат і обікрали гравців, тренерський штаб. Винесли і гроші, і дорогі речі, годинники, які оцінюються в тисячі євро. В Альберто Босха, помічника Сергія Реброва, наприклад, вкрали 1 800 євро. Який настрій у команди може бути після такого?" – сказав Бурбас в ефірі ютуб-каналу BurВuzz.

