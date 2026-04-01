"Какая игра — такая и поддержка": на матче Украина — Албания фанаты развернули баннер с упреком сборной (фото, видео)

31 марта Сборная Украины по футболу провела товарищеский матч против команды из Албании, который состоялся практически без поддержки украинских болельщиков. Ультрас United Ukraine принесли на игру баннер с упреком игрокам.

Главная фанатская трибуна испанского стадиона "Сьютат де Валенсия" была практически пустой во время матча. Об этом рассказало издание Tribuna.ua.

Перед началом игры на трибунах за воротами вывесили баннер с текстом на украинском языке: "Какая игра — такая и поддержка".

United Ukraine | баннер, который развесили на матче Украины против Албании

На канале United Ukraine отметили, что готовы всегда поддерживать украинскую команду, однако лишь при условии, когда игрокам сборной "не наплевать" на своих болельщиков.

"Первый тайм прошел при абсолютной тишине сектора активной поддержки. Мы всегда будем с командой, но не тогда, когда команде абсолютно наплевать на тех, "ради кого" они играют", — говорится в заметке.

Там также намекнули на предыдущий проигрыш: вероятно, об игре сборной 26 марта, когда команда проиграла Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф отбора на Чемпионат мира-2026.

"Громкие слова так и остаются ими, не превращаясь в дело. Игроки, которые после проигранного матча как можно быстрее уходят в раздевалки, прячась от людей, которые пришли их поддержать", — написали ультрас.

Стоит заметить, что в начале игры с Албанией на LED-бордах, расположенных вдоль поля, размещались слова благодарности украинским болельщикам за то, что поддерживают команду.

Сам товарищеский матч с Албанией закончился победой Украины. В начале второго тайма, на 46-й минуте, гол в ворота противника забил Алексей Гуцуляк, выведя сборную вперед со счетом 1:0.

