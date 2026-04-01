"Яка гра — така і підтримка": на матчі Україна — Албанія фанати розгорнули банер з докором збірній (фото, відео)

31 березня Збірна України з футболу провела товариський матч проти команди з Албанії, який відбувся практично без підтримки українських уболівальників. Ультрас United Ukraine принесли на гру банер з докором гравцям.

Головна фанатська трибуна іспанського стадіону "Сьютат де Валенсія" була практично порожньою під час матчу. Про це розповіло видання Tribuna.ua.

Перед початком гри на трибунах за воротами вивісили банер з текстом українською мовою: "Яка гра — така і підтримка".

United Ukraine | банер, який розвісили на матчі України проти Албанії

На каналі United Ukraine зауважили, що готові завжди підтримувати українську команду, однак лише за умови, коли гравцям збірної "не начхати" на своїх уболівальників.

"Перший тайм пройшов за абсолютної тиші сектору активної підтримки. Ми завжди будемо з командою, але не тоді, коли команді абсолютно начхати на тих, "заради кого" вони грають", — йдеться у дописі.

Там також натякнули на попередній програш: ймовірно, про гру збірної 26 березня, коли команда програла Швеції з рахунком 1:3 у півфіналі плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2026.

"Гучні слова так і залишаються ними, не перетворюючись на діло. Гравці, які після програного матчу якомога швидше чимчикують в роздягальні, ховаючись від людей, які прийшли їх підтримати", — написали ультрас.

Варто зауважити, що на початку гри з Албанією на LED-бордах, розташованих уздовж поля, розміщувалися слова подяки українським вболівальникам за те, що підтримують команду.

Сам товариський матч з Албанією закінчився перемогою України. На початку другого тайму, на 46-й хвилині, гол у ворота противника забив Олексій Гуцуляк, вивівши збірну уперед з рахунком 1:0.

