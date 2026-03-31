"Колись нам пощастить зіграти разом": Усик та Джошуа зустрілися з Андрієм Шевченком (фото)

Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик провів неформальну зустріч із президентом УАФ Андрій Шевченко та британським боксером Ентоні Джошуа. Спортсмени поспілкувалися та навіть припустили можливість спільної гри у футбол у майбутньому.

Зокрема, відповідний знімок Олександр Усик оприлюднив на своїй сторінці в Telegram. Так, український боксер, який володіє титулами WBA, WBC та IBF у суперважкій вазі, зустрівся з очільником Української асоціації футболу Андрієм Шевченком та колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа. На фото спортсмени стоять разом.

Усик зазначив, що він і Джошуа були раді цій розмові. Крім того, він підкреслив, що для них важливо було поспілкуватися з легендою українського футболу. Також боксер допустив, що в майбутньому вони можуть вийти разом на футбольне поле.

"Ми з Ентоні були щасливі зустрітись та поспілкуватись з легендою українського футболу Андрієм Шевченко. І хто знає… можливо, колись нам пощастить зіграти разом на справжньому футбольному полі", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що наприкінці березня Олександр Усик привіз до України британського боксера Ентоні Джошуа. Спортсмени відвідали Львів, де для них організували культурну програму з українськими народними мотивами за участі гурту YAGODY. Загалом, цей візит став першим для Джошуа в Україну під час повномасштабної війни. Після перебування у Львові обидва боксери прибули до Києва.

Згодом, Ентоні Джошуа після поїздки в Україну, де він побував у Львові та Києві разом з українським боксером Олександром Усиком, поділився своїми враженнями. Зокрема, він подякував Усику за теплий прийом та допомогу в організації поїздки на турнір Rising Stars.

Також Фокус писав, що Олександр Усик після початку повномасштабної війни розглядав можливість залишити бокс і долучитися до захисту України. Він провів певний час у теробороні, однак згодом вирішив повернутися до спорту, щоб підтримувати країну та привертати увагу світу до війни.