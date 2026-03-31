"Когда-то нам посчастливится сыграть вместе": Усик и Джошуа встретились с Андреем Шевченко (фото)

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик провел неформальную встречу с президентом УАФ Андреем Шевченко и британским боксером Энтони Джошуа. Спортсмены пообщались и даже предположили возможность совместной игры в футбол в будущем.

В частности, соответствующий снимок Александр Усик обнародовал на своей странице в Telegram. Так, украинский боксер, который владеет титулами WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе, встретился с главой Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа. На фото спортсмены стоят вместе.

Усик отметил, что он и Джошуа были рады этому разговору. Кроме того, он подчеркнул, что для них важно было пообщаться с легендой украинского футбола. Также боксер допустил, что в будущем они могут выйти вместе на футбольное поле.

"Мы с Энтони были счастливы встретиться и пообщаться с легендой украинского футбола Андреем Шевченко. И кто знает... возможно, когда-то нам посчастливится сыграть вместе на настоящем футбольном поле", — говорится в заметке.

Відео дня

Напомним, что в конце марта Александр Усик привез в Украину британского боксера Энтони Джошуа. Спортсмены посетили Львов, где для них организовали культурную программу с украинскими народными мотивами с участием группы YAGODY. В общем, этот визит стал первым для Джошуа в Украину во время полномасштабной войны. После пребывания во Львове оба боксера прибыли в Киев.

Впоследствии, Энтони Джошуа после поездки в Украину, где он побывал во Львове и Киеве вместе с украинским боксером Александром Усиком, поделился своими впечатлениями. В частности, он поблагодарил Усика за теплый прием и помощь в организации поездки на турнир Rising Stars.

Также Фокус писал, что Александр Усик после начала полномасштабной войны рассматривал возможность оставить бокс и присоединиться к защите Украины. Он провел некоторое время в теробороне, однако впоследствии решил вернуться в спорт, чтобы поддерживать страну и привлекать внимание мира к войне.