Усик мог бросить бокс и пойти на войну: спортсмен сделал неожиданное признание

Александр Усик и Энтони Джошуа вместе съездили в Украину. Они посетили Киев и Львов. Их сопровождала журналистка Шарлотта Дейли, которой украинский боксер признался, что мог быть в рядах ВСУ, а не на ринге.

"Я очень уважаю народ Украины. Когда началась война, я сказал, что брошу бокс. Я пойду защищать свою страну. Целый месяц я был на защите своей страны", — рассказал Александр Усик в интервью журналистке Daily Mail, подразумевая, что был в теробороне после полномасштабного вторжения ВС РФ.

"Но потом я встретил человека из Крыма — моего родного города (Усик родился в Симферополе на полуострове, который Россия аннексировала 12 лет назад). Он сказал: "Эй, Алекс, пожалуйста, поезжай. Я не знаю, где ты будешь тренироваться, но, пожалуйста, продолжай тренироваться. Пожалуйста, подпиши контракт на бой с Энтони. Для меня, для моих друзей и для наших украинских солдат это очень важно. Ты образованный, ты говоришь по телевидению, ты знаешь, какие слова сказать. Ты повышаешь осведомленность. Мы никогда не сдадимся. Мы будем бороться, потому что это наша страна", - рассказал Усик.

Тогда он считал, что должен идти в армию, но знакомый убедил вернуться его в спортзал.

"Я возвращаюсь домой, обдумываю это, а затем звоню своему менеджеру: "Пожалуйста, начинай тренировочный лагерь", потому что я знаю, что это очень важно для моей страны и для моего народа… Сейчас моя страна в состоянии войны. Но я должен продолжать работать. Я должен продолжать помогать своему народу, дарить ему позитивные эмоции", - сказал Усик.

Усик дал инетрвью, когда принимал Энтони Джошуа в Украине

Александр Усик, гордость Украины и бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, и Энтони Джошуа, двукратный чемпион мира из Великобритании, встречались на ринге дважды на стадионе "Тоттенхэма" в 2021 году и в Саудовской Аравии годом позже — и в обоих случаях победу одержал Усик.

Теперь они снова встретились, но не как соперники. Журналистка напомнила, что Энтони Джошуа пережил личную трагедию. В декабре 2025 года Джошуа выжил в автомобильной аварии в Нигерии, в которой погибли двое его ближайших друзей и членов команды: его тренер по физической подготовке Сина Гами и его личный тренер Латиф "Латц" Айоделе. Физически он остался невредим, но эмоциональный ущерб было сложнее оценить.

Усик говорит, что физически Джошуа в порядке, но ему нужно больше времени, чтобы полностью восстановиться.

"В психологическом плане, я думаю, у него тоже все хорошо, потому что мы общаемся каждый день. Мы тренируемся дважды в день, утром и вечером, и постоянно разговариваем. Я говорю ему, что он может поговорить со мной, когда ему это нужно. Послушай, я знаю Энтони, он чемпион. Да, сейчас у него нет поясов, но для меня это не имеет значения", - говорит Александр Усик.

О своем состоянии он говорит более лаконично.

"Я больше не в шоке. Меня ничего не шокирует, потому что я живу здесь и вижу ракеты, бомбы, разрушенные больницы, разрушенные дома, убийства украинцев. Меня шокирует то, что украинцы теперь говорят, что это нормально", - отмечает он.

Будучи в Киеве, Энтони Джошуа и Александр Усик вместе посетили мемориал павшим украинским солдатам, а затем мемориал британским военнослужащим, погибшим, защищая Украину.

Джошуа и Усик отдали дань памяти погибшим

"Я хотел показать Энтони свою национальную еду, свою культуру, украинскую музыку, все. Я хочу, чтобы он почувствовал мою энергию и понял, какие места для меня важны. Майдан, например, теперь стал своего рода мемориалом. Речь идет не только об украинцах — речь идет обо всех людях, которые помогают и защищают Украину: о людях из Великобритании, Европы, США, Австралии… со всего мира. Когда мы разговариваем, я рассказываю Энтони о молодых парнях, родившихся в 2000-х, которые переживают все это. Слышишь о ночных бомбардировках, о событиях, происходящих здесь, и понимаешь, насколько это серьезно. Он говорит: "Боже мой, это большая проблема". А я отвечаю: "Да, брат, это большая проблема", — отмечает боксер.

Хотя обстоятельства разные, Усик понимает Джошуа и считает, что может помочь ему пережить этот период. Собственный путь Усика был отмечен потерями: его близкий друг и бывший товарищ по любительской команде Алексей Джунковский был убит российскими солдатами во время оккупации Ирпеня. Усик решил продолжать бороться, так же как и Джошуа будет бороться в память о своих друзьях.

Сейчас Усик и ДЖошуа тренируются вместе

"Я воспринимаю это поражение как испытание, которое закалило мою силу. Я знаю, что Бог послал мне поражение, но нужно рассматривать это скорее как испытание. Бог послал испытание мне, и он послал испытание и Эй-Джею", - резюмирует он.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как Энтони Джошуа и Александр Усик проводили время в Украине, после того, как британский боксер приехал во Львов.

После поездки Энтони Джошуа поделился впечатлениями и поблагодарил Усика за теплый прием.