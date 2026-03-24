Усик міг кинути бокс і піти на війну: спортсмен зробив несподіване зізнання

Олександр Усик та Ентоні Джошуа разом з'їздили в Україну. Вони відвідали Київ і Львів. Їх супроводжувала журналістка Шарлотта Дейлі, якій український боксер зізнався, що міг бути в лавах ЗСУ, а не на рингу.

"Я дуже поважаю народ України. Коли почалася війна, я сказав, що кину бокс. Я піду захищати свою країну. Цілий місяць я був на захисті своєї країни", — розповів Олександр Усик в інтерв'ю журналістці Daily Mail, маючи на увазі, що був у теробороні після повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

"Але потім я зустрів людину з Криму — мого рідного міста (Усик народився в Сімферополі на півострові, який Росія анексувала 12 років тому). Він сказав: "Гей, Алекс, будь ласка, їдь. Я не знаю, де ти будеш тренуватися, але, будь ласка, продовжуй тренуватися. Будь ласка, підпиши контракт на бій з Ентоні. Для мене, для моїх друзів і для наших українських солдатів це дуже важливо. Ти освічений, ти говориш по телебаченню, ти знаєш, які слова сказати. Ти підвищуєш обізнаність. Ми ніколи не здамося. Ми будемо боротися, тому що це наша країна", — розповів Усик.

Тоді він вважав, що має йти в армію, але знайомий переконав повернутися його в спортзал.

"Я повертаюся додому, обмірковую це, а потім телефоную своєму менеджеру: "Будь ласка, починай тренувальний табір", тому що я знаю, що це дуже важливо для моєї країни і для мого народу... Зараз моя країна в стані війни. Але я повинен продовжувати працювати. Я повинен продовжувати допомагати своєму народу, дарувати йому позитивні емоції", — сказав Усик.

Усик дав інетрв'ю, коли приймав Ентоні Джошуа в Україні

Олександр Усик, гордість України та колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, і Ентоні Джошуа, дворазовий чемпіон світу з Великої Британії, зустрічалися на рингу двічі на стадіоні "Тоттенхема" 2021 року і в Саудівській Аравії роком пізніше — і в обох випадках перемогу здобув Усик.

Тепер вони знову зустрілися, але не як суперники. Журналістка нагадала, що Ентоні Джошуа пережив особисту трагедію. У грудні 2025 року Джошуа вижив в автомобільній аварії в Нігерії, в якій загинули двоє його найближчих друзів і членів команди: його тренер з фізичної підготовки Сіна Гамі та його особистий тренер Латіф "Латц" Айоделе. Фізично він залишився неушкодженим, але емоційний збиток було складніше оцінити.

Усик каже, що фізично Джошуа в порядку, але йому потрібно більше часу, щоб повністю відновитися.

"У психологічному плані, я думаю, у нього теж усе добре, тому що ми спілкуємося щодня. Ми тренуємося двічі на день, вранці та ввечері, і постійно розмовляємо. Я кажу йому, що він може поговорити зі мною, коли йому це потрібно. Послухай, я знаю Ентоні, він чемпіон. Так, зараз у нього немає поясів, але для мене це не має значення", — каже Олександр Усик.

Про свій стан він говорить більш лаконічно.

"Я більше не в шоці. Мене нічого не шокує, тому що я живу тут і бачу ракети, бомби, зруйновані лікарні, зруйновані будинки, вбивства українців. Мене шокує те, що українці тепер кажуть, що це нормально", — зазначає він.

Будучи в Києві, Ентоні Джошуа та Олександр Усик разом відвідали меморіал полеглим українським солдатам, а потім меморіал британським військовослужбовцям, які загинули, захищаючи Україну.

Джошуа та Усик віддали данину пам'яті загиблим

"Я хотів показати Ентоні свою національну їжу, свою культуру, українську музику, все. Я хочу, щоб він відчув мою енергію і зрозумів, які місця для мене важливі. Майдан, наприклад, тепер став свого роду меморіалом. Ідеться не тільки про українців — ідеться про всіх людей, які допомагають і захищають Україну: про людей із Великої Британії, Європи, США, Австралії... з усього світу. Коли ми розмовляємо, я розповідаю Ентоні про молодих хлопців, народжених у 2000-х, які переживають усе це. Чуєш про нічні бомбардування, про події, що відбуваються тут, і розумієш, наскільки це серйозно. Він каже: "Боже мій, це велика проблема". А я відповідаю: "Так, брате, це велика проблема", — зазначає боксер.

Хоча обставини різні, Усик розуміє Джошуа і вважає, що може допомогти йому пережити цей період. Власний шлях Усика був позначений втратами: його близький друг і колишній товариш по аматорській команді Олексій Джунковський був убитий російськими солдатами під час окупації Ірпеня. Усик вирішив продовжувати боротися, так само як і Джошуа боротиметься в пам'ять про своїх друзів.

Зараз Усик і Джошуа тренуються разом

"Я сприймаю цю поразку як випробування, яке загартувало мою силу. Я знаю, що Бог послав мені поразку, але потрібно розглядати це скоріше як випробування. Бог послав випробування мені, і він послав випробування і Ей-Джею", — резюмує він.

