Самый результативный матч в истории УПЛ: "Динамо" отыгралось с 1:4 и выиграло у "Кривбасса"

Криворожский "Кривбасс" и киевское "Динамо" установили рекорд украинского чемпионата, забив на двоих 11 голов. Победу в матче одержали гости из столицы — 6:5.

Примечательно, что по итогам первого тайма киевская команда уступала 1:4. Однако во второй половине игры "Динамо" переломило ход игры и одержало победу. Эта игра стала самой результативной в истории чемпионата Украины за все время.

Ранее было 8 матчей, в которых было забито 10 голов:

"Динамо" — "Карпаты" (7:3) — 19.08.2007;

"Металлист" — "Верес" (5:5) — 15.04.2023;

"Волынь" — "Металлург" Запорожье (9:1) — 29.11.2015;

"Динамо" — "Металлург" Д (9:1) — 06.10.2013;

"Говерла" — "Шахтер" (3:7) — 09.05.2015;

"Шахтер" — "Ворскла" (7:3) — 20.09.1998;

"Нива" Т — "Динамо" (3:7) — 27.08.2000;

"Шахтер" — "Торпедо" З (9:1) — 16.05.1997.

Примечательно, что игра стала не только рекордной, но и антирекордной для "Динамо". Впервые в истории Украинской премьер-лиги киевляне пропустили 5 голов. До этого было два случая, когда столичный клуб пропускал по 4 гола.

Победный гол забил Андрей Ярмоленко, который появился на замене и успел оформить дубль. Для него этот гол стал 121-м голом в УПЛ: больше всего голов в истории лиги забили Максим Шацких (124) и Сергей Ребров (123).

Ранее Фокус рассказывал, что: