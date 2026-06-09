Динамо представило форму к 100-летию клуба: украинцы возмутились ценой

Киевское "Динамо" представило новую форму на сезон 2026/2027. Этот сезон будет особенным для клуба, ведь в 2027 году они будут отмечать 100-летие с момента основания.

В то же время в сети люди возмутились стоимостью формы, ведь домашнюю или выездную форму можно приобрести за 6 тысяч гривен. Об анонсе формы сообщили на сайте "Динамо".

Домашний комплект выполнен в ретро-стиле. Белая футболка сочетается с вертикальными полосами небесно-голубого цвета. Также на ней есть ромбы, которые отсылают к клубной эмблеме, а дополнительные акценты выполнены в желтом цвете.

Домашняя форма Фото: ФК Динамо Киiв

Еще одна специальная дата — 40-летие победы "Динамо" в Кубке обладателей кубков УЕФА 1986 года. Выездную форму посвятили именно этой дате — ее сделали темно-синей с вертикальными вставками светло-зеленого оттенка и белыми деталями.

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Выездная форма Фото: ФК Динамо Киiв

Также клуб представил новые вратарские комплекты, которые будут доступны в сером, черном и желтом цветах.

В то же время цены на новые формы "Динамо" возмутили пользователей сети.

Домашняя и выездная джерси будет стоить по 5999 грн. Тренировочная футболка продается за 2699 грн. Юношеские формы будут стоить 3799 грн. Реплика — 4299.

Некоторые говорят о том, что прошлые продажи должны были бы научить "Динамо" относительно цен.

Комментарий по форме Фото: Скриншот

Другие же говорят, что цены соответствуют "народному" статусу клуба.

Комментарий по форме Фото: Скриншот

Кто-то даже спрашивает о том, кто же должен платить — фанаты или клуб:

Комментарий по форме Фото: Скриншот

А кто-то традиционно шутит о маркетинговых хитростях — установить цену 5999 грн вместо 6000 грн.

Комментарий по форме Фото: Скриншот

В то же время другие комментаторы утверждают, что это обычная цена на европейском рынке, поэтому New Balance вряд ли установит более низкую цену.

Комментарий по форме Фото: Скриншот

Напомним, что криворожский "Кривбасс" и киевское "Динамо" установили рекорд украинского чемпионата, забив на двоих 11 голов. Победу в матче одержали гости из столицы — 6:5.

Ранее Фокус рассказывал, что бывший игрок киевского "Динамо" Денис Гармаш, который в ноябре 2025 года якобы выбрал одно из подразделений ВСУ для прохождения военной службы после доставки в ТЦК, теперь стал игроком любительского футбольного клуба "Титан".