Мобилизация экс-игрока "Динамо" Гармаша: стало известно, куда он попал после прохождения ВВК

Бывший игрок киевского "Динамо" Денис Гармаш, который в ноябре 2025 года якобы выбрал одно из подразделений ВСУ для прохождения военной службы после доставки в ТЦК, теперь стал игроком любительского футбольного клуба "Титан".

Фамилия Гармаша фигурирует в обновленной заявке команды к открытому чемпионату Киевщины.

Там Денис Гармаш указан, как полузащитник ФК "Титан".

Кроме того, как утверждают журанлисты OBOZ.ua, "Титан" в своей презентации отметил, что Гармаш имеет большой опыт выступлений на высоком уровне и представил его, как игрока "с бойцовскими качествами, энергией и стремлением к победе".

"Позже публикация с этим объявлением была удалена со страниц клуба", — пояснили журналисты.

Денис Гармаш в ФК "Титан" Фото: Скриншот

Отметим, что в ночь на 28 ноября Денис Гармаш был доставлен в Печерский районный территориальный центр комплектования. У него не было ни бронирования, ни отсрочки от призыва, поэтому после прохождения военно-врачебной комиссии и консультаций с рекрутерами он выбрал службу в подразделении ВСУ.

Жена Гармаша Снежана тогда отказалась комментировать журналистам мобилизацию мужа. С тех пор любой другой информации о военной службе Гармаша или подготовке к ней не было.

