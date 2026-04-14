Мобілізація ексгравця "Динамо" Гармаша: стало відомо, куди він попав після проходження ВЛК

Колишній гравець київського "Динамо" Денис Гармаш, який у листопаді 2025 року нібито обрав один із підрозділів ЗСУ для проходження військової служби після доставлення до ТЦК, тепер став гравцем аматорського футбольного клубу "Титан".

Прізвище Гармаша фігурує в оновленій заявці команди до відкритого чемпіонату Київщини.

Там Денис Гармаш вказаний, як напівоборонець ФК "Титан".

Крім того, як стверджують журанлісти OBOZ.ua, "Титан" у своїй презентації зазначив, що Гармаш має великий досвід виступів на високому рівні і представив його, як гравця "з бійцівськими якостями, енергією і прагненням до перемоги".

"Пізніше публікація з цим оголошенням була видалена зі сторінок клубу", — пояснили журналісти.

Денис Гармаш в ФК "Титан" Фото: Скриншот

Зазначимо, що у ніч на 28 листопада Денис Гармаш був доставлений до Печерського районного територіального центру комплектування. У нього не було ані бронювання, ані відстрочки від призову, тому після проходження військово-лікарської комісії та консультацій із рекрутерами він обрав службу у підрозділі ЗСУ.

Дружина Гармаша Сніжана тоді відмовилася коментувати журналістам мобілізацію чоловіка. Від того часу будь-якої іншої інформації про військову службу Гармаша чи підготовку до неї не було.

