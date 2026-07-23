"Залишайтесь сильними, нація бійців": фанати "Копенгагена" підтримали Україну (фото)

Вболівальники данського "Копенгагена" підтримали українських військових та всіх українців. Вони вивісили банер під час матчу з житомирським "Поліссям".

"Полісся" проводить номінально домашній матч, однак гра проходить на "Košická futbalová aréna" у Кошице, Словаччина. Фото опублікував англійський журналіст Ендрю Тодос.

На банері фанати написали "Залишайтесь сильними, Україно. Нація бійців".

Загалом на виїзному секторі "Копенгагена" близько 100 фанатів, що прибули з Данії.

Після першого тайму "Полісся" виграє в "Копенгагена" з рахунком 2:1.

Полісся-Копенгаген — де показують матч

Поєдинок між "Поліссям" та "Копенгагеном" транслюється на каналі "Megogo Футбол 1" на платформі "Megogo".

Полісся-Копенгаген — з ким зіграє переможець пари

Переможець двоматчового протистояння між "Поліссям" та "Копенгагеном" зіграє з переможцем пари "Дебрецен" (Угорщина) та "Пюнік" (Вірменія).

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Полісся-Копенгаген — коли пройде матч-відповідь

Попри те, що базовий день для матчів Ліги Європи та Ліги Конференцій зазвичай — четвер, гра між "Копенгагеном" та "Поліссям" у Данії пройде 29 липня.

Нагадаємо, що київське "Динамо" у першому матчі програло грецькому ПАОКу.

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" у першому матчі першого раунду кваліфікації до Ліги Європи не змогло здолати румунську "Університатю". Гра завершилася безгольовою нічиєю. Водночас у другій зустріі кияни подолали румунський клуб по пенальті.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, коли та з ким гратимуть українські клуби в єврокубках.