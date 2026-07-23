"Оставайтесь сильными, нация бойцов": болельщики "Копенгагена" поддержали Украину (фото)

Болельщики датского "Копенгагена" выразили поддержку украинским военным и всем украинцам. Они развернули баннер во время матча с житомирским "Полесьем".

"Полесье" проводит номинально домашний матч, однако игра проходит на стадионе "Košická futbalová aréna" в Кошице, Словакия. Фото опубликовал английский журналист Эндрю Тодос.

На баннере фанаты написали: "Оставайтесь сильными, Украина. Нация бойцов".

Всего на выездном секторе "Копенгагена" около 100 болельщиков, прибывших из Дании.

По итогам первого тайма "Полесье" ведет у "Копенгагена" со счетом 2:1.

Полесье — Копенгаген — где показывают матч

Матч между "Полесьем" и "Копенгагеном" транслируется на канале "Megogo Футбол 1" на платформе "Megogo".

Полесье — Копенгаген — с кем сыграет победитель этой пары

Победитель двухматчевого противостояния между "Полесьем" и "Копенгагеном" сыграет с победителем пары "Дебрецен" (Венгрия) и "Пюник" (Армения).

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"Полесье" — "Копенгаген": когда состоится ответный матч

Несмотря на то, что матчи Лиги Европы и Лиги конференций обычно проходят по четвергам, игра между "Копенгагеном" и "Полесьем" в Дании состоится 29 июля.

Напомним, что киевское "Динамо" в первом матче уступило греческому ПАОКу.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы не смогло обыграть румынский "Университату". Игра завершилась нулевой ничьей. В то же время во второй встрече киевляне обыграли румынский клуб в серии пенальти.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.