"Оставайтесь сильными, нация бойцов": болельщики "Копенгагена" поддержали Украину (фото)
Болельщики датского "Копенгагена" выразили поддержку украинским военным и всем украинцам. Они развернули баннер во время матча с житомирским "Полесьем".
"Полесье" проводит номинально домашний матч, однако игра проходит на стадионе "Košická futbalová aréna" в Кошице, Словакия. Фото опубликовал английский журналист Эндрю Тодос.
На баннере фанаты написали: "Оставайтесь сильными, Украина. Нация бойцов".
Всего на выездном секторе "Копенгагена" около 100 болельщиков, прибывших из Дании.
По итогам первого тайма "Полесье" ведет у "Копенгагена" со счетом 2:1.
Полесье — Копенгаген — где показывают матч
Матч между "Полесьем" и "Копенгагеном" транслируется на канале "Megogo Футбол 1" на платформе "Megogo".
Полесье — Копенгаген — с кем сыграет победитель этой пары
Победитель двухматчевого противостояния между "Полесьем" и "Копенгагеном" сыграет с победителем пары "Дебрецен" (Венгрия) и "Пюник" (Армения).
"Полесье" — "Копенгаген": когда состоится ответный матч
Несмотря на то, что матчи Лиги Европы и Лиги конференций обычно проходят по четвергам, игра между "Копенгагеном" и "Полесьем" в Дании состоится 29 июля.
Напомним, что киевское "Динамо" в первом матче уступило греческому ПАОКу.
Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы не смогло обыграть румынский "Университату". Игра завершилась нулевой ничьей. В то же время во второй встрече киевляне обыграли румынский клуб в серии пенальти.
Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.