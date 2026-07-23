"Полісся" на останніх хвилинах вирвала нічию проти "Копенгагена": Усик був на трибунах

Житомирське "Полісся" розпочало цьогорічний євросезон для себе, зігравши внічию 3:3 з данським "Копенгагеном". Українська команда врятувалася на останніх хвилинах завдяки голу Олександра Філіппова.

Матч проходив у словацькому Кошице. Про результат матчу відомо з трансляції.

Вже на 4-й хвилині рахунок відкрив бразилець Роберт. Однак вже за 2 хвилини українець Ігор Краснопір зрівняв рахунок у матчі. А на 36-й хвилині Олег Федор вивів "Полісся" уперед.

По перерві данці змогли зрівняти рахунок, а потім вийти уперед — віднзачився Роберт та Мадсен. Гол останнього прийшов на 83-й хвилині, тож здавалося, що гості вже перемогли. Однак на 88-й хвилині Олександр Філіппов з передачі Владислава Велетня зрівняв рахунок.

Загалом "Полісся" завдало 20 ударів по воротах "Копенгагена" проти 11 ударів у данців. Також житомиряни суттєво перевершили суперника за показником очікуваних голів — 2.87 проти 0.87.

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На матчі Полісся був Олександр Усик

На матчі "Полісся" був український боксер Олександр Усик, який є гравцем житомирського клубу та грав на зборах за них. Під час трансляції неодноразово демонстрували Усика.

Полісся-Копенгаген — з ким зіграє переможець пари

Переможець двоматчового протистояння між "Поліссям" та "Копенгагеном" зіграє з переможцем пари "Дебрецен" (Угорщина) та "Пюнік" (Вірменія).

Полісся-Копенгаген — коли пройде матч-відповідь

Попри те, що базовий день для матчів Ліги Європи та Ліги Конференцій зазвичай — четвер, гра між "Копенгагеном" та "Поліссям" у Данії пройде 29 липня.

Раніше Фокус повідомляв, що вболівальники данського "Копенгагена" підтримали українських військових та всіх українців. Вони вивісили банер під час матчу з житомирським "Поліссям".

Нагадаємо, що київське "Динамо" у першому матчі програло грецькому ПАОКу.

Раніше Фокус розповідав, що київське "Динамо" у першому матчі першого раунду кваліфікації до Ліги Європи не змогло здолати румунську "Університатю". Гра завершилася безгольовою нічиєю. Водночас у другій зустріі кияни подолали румунський клуб по пенальті.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, коли та з ким гратимуть українські клуби в єврокубках.