"Полесье" в последние минуты вырвало ничью в матче с "Копенгагеном": Усик был на трибунах

Житомирское "Полесье" начало свой евросезон этого года, сыграв вничью 3:3 с датским "Копенгагеном". Украинская команда спаслась на последних минутах благодаря голу Александра Филиппова.

Матч проходил в словацком Кошице. О результате матча известно из трансляции.

Уже на 4-й минуте счет открыл бразилец Роберт. Однако уже через 2 минуты украинец Игорь Краснопир сравнял счет в матче. А на 36-й минуте Олег Федор вывел "Полесье" вперёд.

После перерыва датчане смогли сравнять счёт, а затем выйти вперёд — отличились Роберт и Мадсен. Гол последнего был забит на 83-й минуте, поэтому казалось, что гости уже победили. Однако на 88-й минуте Александр Филиппов после передачи Владислава Велетня сравнял счёт.

В целом "Полесье" нанесло 20 ударов по воротам "Копенгагена" против 11 ударов у датчан. Также житомиряне существенно превзошли соперника по показателю ожидаемых голов — 2,87 против 0,87.

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На матче "Полесья" присутствовал Александр Усик

На матче "Полесья" присутствовал украинский боксер Александр Усик, который является игроком житомирского клуба и выступал за него на сборах. Во время трансляции Усика неоднократно показывали в эфире.

Полесье — Копенгаген — с кем сыграет победитель этой пары

Победитель двухматчевого противостояния между "Полесьем" и "Копенгагеном" сыграет с победителем пары "Дебрецен" (Венгрия) и "Пюник" (Армения).

"Полесье" — "Копенгаген": когда состоится ответный матч

Несмотря на то, что матчи Лиги Европы и Лиги конференций обычно проходят по четвергам, игра между "Копенгагеном" и "Полесьем" в Дании состоится 29 июля.

Ранее "Фокус" сообщал , что болельщики датского "Копенгагена" выразили поддержку украинским военным и всем украинцам. Они развесили баннер во время матча с житомирским "Полесьем".

Напомним, что киевское "Динамо" в первом матче уступило греческому ПАОКу.

Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы не смогло обыграть румынский "Университату". Игра завершилась нулевой ничьей. В то же время во второй встрече киевляне обыграли румынский клуб в серии пенальти.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал о том, когда и с кем будут играть украинские клубы в еврокубках.