ЛНЗ сыграло вничью в дебютном матче в еврокубках

Черкасский ЛНЗ провел свой первый матч в истории в еврокубках. Команда сыграла вничью с бельгийским "Гентом".

У обеих команд было несколько моментов, но, несмотря на это, матч завершился вничью 0:0. Об этом стало известно из трансляции матча.

В составе "ЛНЗ" нападающий Марк Ассинор создал ряд опасных моментов. У бельгийцев же был зафиксирован один удар по перекладине.

"Гент" нанес больше ударов, чем ЛНЗ — 11 против 6 ударов.

ЛНЗ-Гент — с кем сыграет победитель

В случае победы ЛНЗ или "Гент" сыграют с победителем пары "Гетеборг" (Швеция) — "Левадия" (Эстония). Команда, которая проиграет, вылетит из Лиги конференций и завершит выступление в еврокубках.

ЛНЗ-Гент — когда состоится ответный матч

Серия матчей между ЛНЗ и "Гентом" состоит из двух встреч. Вторая игра состоится в Бельгии через неделю, 30 июля.

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Ранее "Фокус" сообщал , что киевское "Динамо" в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы не смогло обыграть румынский "Университату". Игра завершилась нулевой ничьей. В то же время во второй встрече киевляне обыграли румынский клуб в серии пенальти.

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