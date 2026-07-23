Греческие болельщики устроили провокацию с российским триколором на матче "Динамо" (видео)

Болельщики греческого клуба ПАОК устроили провокацию на матче с киевским "Динамо". Игра состоялась в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы 23 июля в польском Люблине.

В конце матча греки развернули российский флаг в гостевом секторе, который занимали ультрас ПАОКа. В соцсетях пишут, что рядом с ними также находились болельщики польского "Видзева" из Лодзи.

После появления триколора греческие ультрас столкнулись с громким свистом и недовольством со стороны украинских болельщиков, пришедших поддержать свою команду. Некоторые фанаты "Динамо" побежали в гостевой сектор, чтобы выяснить отношения с болельщиками ПАОКа.

Кадры провокации болельщиков ПАОКа на матче с "Динамо"

В сети также пишут, что охранникам пришлось применить газ, чтобы успокоить болельщиков.

Стоит отметить, что связи ФК "ПАОК" с Россией известны уже давно. Владелец греческого клуба Иван Саввиди — российский бизнесмен, в свое время занимавший пост депутата Государственной Думы РФ. В 2015 году Саввиди приветствовал российскую аннексию Крыма. Сами ультрас ПАОКа уже давно поддерживают дружеские отношения с фанатами московского ЦСКА.

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Чем закончился матч "Динамо" — ПАОК

Фокус также рассказал о том, как прошёл матч "Динамо" — ПАОК. Киевское "Динамо" уступило со счётом 2:3.

Ответный матч запланирован на 30 июля и состоится в Греции. Соперником в третьем квалификационном раунде Лиги Европы для победителя пары "Динамо" — ПАОК станет победитель пары "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия).

Кроме того, Фокус сообщал, что 23 июля черкасский ЛНЗ сыграл вничью со бельгийским "Гентом" в своём первом матче в истории в еврокубках.

Кроме того, 23 июля ФК "Полесье" сыграл вничью с "Копенгагеном": на матче присутствовал боксер Александр Усик.