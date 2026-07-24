Флаг РФ на матче "Динамо": поляк "задул газом" блогера Волошина за проукраинскую позицию (видео)

Украинский блогер Александр Волошин заявил, что во время футбольного матча "Динамо" в Люблине охранник распылил ему в лицо перцовый баллончик. По словам блогера, инцидент произошел после того, как он вместе с друзьями отреагировал на появление на трибунах российского флага.

В частности, в Stories на своей странице в Instagram он рассказал, что неприятный инцидент произошел во время матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и греческим ПАОКом, который состоялся 23 июля в Люблине.

По словам Волошина, он вместе с друзьями пришел поддержать киевское "Динамо", однако во время матча заметил в гостевом секторе болельщиков с российским флагом. Увидев триколор, блогер эмоционально отреагировал на его появление и вместе с товарищами начал выражать свое возмущение в адрес фанатов.

В Instagram-stories Волошин опубликовал видео со стадиона, на котором видно, как он показывает средний палец в сторону сектора с российским флагом, а между болельщиками возникает словесная перепалка. По его словам, польские охранники вмешались в конфликт, однако потребовали прекратить ссору именно от украинских болельщиков.

Відео дня

Блогер утверждает, что один из сотрудников службы безопасности применил против него перцовый баллончик. После этого Волошин записал видеообращение, в котором показал последствия инцидента и отметил, что покинул стадион с лицом, обрызганным газом.

"Я приехал в Люблин, чтобы посмотреть матч "Динамо", и уехал с лицом, обрызганным из перцового баллончика. Не так сильно, как в прошлый раз, но всё же", — сказал он.

После конфликта блогер также поделился своими размышлениями об отношении к украинцам в Польше. Он заявил, что всё чаще слышит от соотечественников о нежелании оставаться в стране, а также предположил, что в ближайшее время может начаться массовый отъезд украинцев из Польши.

По словам Волошина, раньше он не испытывал такого давления, однако сейчас, по его мнению, отношение к украинцам изменилось.

"У меня сложилось впечатление, что вскоре начнётся массовая эмиграция украинцев из Польши. Уже от многих слышу, что они не хотят оставаться здесь. Если честно, раньше такого давления не ощущалось, как сейчас. Создается впечатление, что они начали нас ненавидеть. Интересно, к чему это приведет", — написал Волошин.

Он также связал это с президентскими выборами в Польше и напомнил, что антиукраинская риторика была одним из факторов предвыборной кампании. В конце своего поста блогер обратился к украинцам, проживающим в Польше, с вопросом, замечают ли они подобные изменения.

Пост Александра Волошиного в Stories Фото: Скриншот

Кроме того, Фокус отмечал, что флаг России на матче "Динамо" — ПАОК развернули именно ультрас греческого клуба. Инцидент произошел в конце матча, когда в гостевом секторе, который занимали болельщики ПАОКа, появился российский триколор. В социальных сетях также сообщалось, что рядом с греческими фанатами находились болельщики польского клуба "Видзев" из Лодзи.

В частности, появление российского флага вызвало резкое недовольство среди украинских болельщиков, и часть фанатов "Динамо" попыталась приблизиться к гостевому сектору, в результате чего между сторонами возник конфликт. По информации очевидцев, для пресечения столкновения охранникам пришлось применить газ.

Также отмечалось, что связи ПАОКа с Россией известны давно. Так, владельцем греческого клуба является российский бизнесмен Иван Саввиди, который в прошлом был депутатом Государственной Думы РФ и в 2015 году публично поддержал аннексию Крыма. Кроме того, ультрас ПАОКа на протяжении длительного времени поддерживают дружеские отношения с болельщиками московского ЦСКА.

Напомним, что ранее украинский блогер Александр Волошин принял участие в турнире по мини-футболу Socca Independent Cup 2025 в польской Лодзи в составе команды ФК "Темп Шепетовка". По словам основателя команды Евгения Плаксы, блогер сам попросился в состав.

Кроме того, в январе Александр Волошин сообщил, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки вновь объявил его в розыск. По словам блогера, он случайно узнал об этом из социальных сетей и отметил, что незадолго до этого его уже исключали из соответствующих списков.