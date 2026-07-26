Трамп опубликовал в соцсетях серию ИИ-фотографий, изображающих "победу" над Ираном (фото)
Президент США Дональд Трамп недавно опубликовал в своих социальных сетях ряд снимков, сгенерированных искусственным интеллектом. На них он демонстрирует свою "победу" над Ираном, указывая на уничтожение иранских танкеров и удары по острову Харк
На других фотографиях глава Белого дома обратился к научной фантастике, опубликовав снимок в образе "космического командора". Серию изображений, созданных с помощью ИИ, президент США разместил в своей сети Truth Social.
Из публикаций видно, что 47-й президент США за 10 минут разместил почти 15 постов с целым рядом фотографий, в которых он критиковал демократов, известных комиков Джимми Фэллона, Стивена Колберта и Джимми Киммела.
Однако в последней серии своих постов Трамп активно "выразил" свою позицию с помощью опубликованных снимков, касающихся Ирана. На них глава Белого дома демонстрировал удары армии США по острову Харк, захват иранского танкера и за
В других публикациях глава США демонстрирует симулированную атаку американских истребителей на иранский остров Харк. На фотографии видно, как ИИ изображает полное "уничтожение" одного из островов у побережья Ирана.
А в последних публикациях глава Белого дома "появился" в роли космического рейнджера-командора, а также "ночного кошмара" для своих оппонентов. Так, вероятно, Трамп передал "привет" своим оппонентам в США и за рубежом.
Ранее "Фокус" сообщал о том, как Испания "удалила" Дональда Трампа с праздничных фотографий с ЧМ-2026. Президент США вручал кубок победителям и отказывался уходить со сцены.
Впоследствии стало известно, что мужчина пародировал Трампа прямо у него за спиной. Пока Трамп произносил речь со сцены, неизвестный начал демонстративно копировать его жесты и мимику.