Трамп виклав у соцмережах низку ШІ-фото "перемоги" над Іраном (фото)

Президент США Дональд Трамп нещодавно оприлюднив низку згенерованих ШІ-світлин у своїх соцмережах. У них він показує свою "перемогу" над Іраном, вказуючи знищення іранських танкерів та ударів по острову Харк

В інших світлинах глава Білого Дому звернувся до наукової фантастики, де виклав світлину в образі "космічного командора". Серію ШІ-зображень президент США виклав у своєму Truth Social.

З публікацій можна побачити, що 47-й глава США зробив майже 15 публікацій за 10 хвилин з цілою низкою світлин, де він критикував демократів, відомих коміків Джимі Фелона, Стівена Кольберта та Джиммі Кіммела.

Однак в останній серії свої постів Трамп активно "висловив" позицію через оприлюднені знімки щодо Ірану. В них глава Білого дому показував удари армії США по острову Харк, захоплення іранського танкера та за

Згенеровані ШІ-фото з акаунту Трампа Фото: Дональд Трамп/Truth Social Згенеровані ШІ-фото з акаунту Трампа Фото: Дональд Трамп/Truth Social

В інших публікаціях очільник США показує вдавану атаку американських винищувачів на іранський острів Харк. На світлині можна побачити, як ШІ бачить повне "знищення" одного з островів поблизу іранського узбережжя.

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Згенеровані ШІ-фото з акаунту Трампа Фото: Дональд Трамп/Truth Social

А в останніх публікаціях глава Білого Дому "показався" у ролі космічного рейнджера-командора, а також "нічного жаху" для своїх опонентів. Так, ймовірно, Трамп передав "вітання" своїм опонентам у США та закордоном.

Згенеровані ШІ-фото з акаунту Трампа Фото: Дональд Трамп/Truth Social Згенеровані ШІ-фото з акаунту Трампа Фото: Дональд Трамп/Truth Social

Раніше Фокус повідомляв про те, як Іспанія "прибрала" Дональда Трампа зі святкових фото з ЧС-2026. Президент США вручав кубок переможцям і відмовлявся піти зі сцени.

Згодом стало відомо, що чоловік пародіював Трампа просто за його спиною. Поки Трамп оголошував свою промову зі сцени, невідомий почав демонстративно копіювати його жести та міміку.