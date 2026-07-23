Чоловік пародіював Трампа просто за його спиною: курйозний момент потрапив у прямий ефір (відео)

Під час виступу президента США Дональда Трампа в штаті Джорджія увагу глядачів несподівано привернув не лише сам американський лідер, а й чоловік, який сидів просто за його спиною. Поки Трамп оголошував свою промову зі сцени, той почав демонстративно копіювати його жести та міміку, і, зокрема, цей момент потрапив у пряму трансляцію.

Як пише видання The Daily Beast, курйозний епізод стався під час мітингу в середній школі Вілера в місті Марієтта. Чоловік, який сидів у секторі позаду президента, настільки точно відтворював його манеру промови та рухів, що глядачі швидко звернули на нього увагу.

За даними журналістів, він був одягнений у темний костюм із червоною краваткою та майже слово в слово і рух за рухом повторював поведінку Трампа. Так, на відео помітно, що чоловік широко розмахував руками, хитав головою, складав губи у характерний для президента вираз і перебільшував кожен його жест.

У Білому домі на прохання журналістів прокоментувати інцидент наразі не відреагували.

Відео дня

Водночас журналісти звернули увагу, що не всі присутні були захоплені промовою Трампа. Дехто із людей, які сиділи позаду нього, розмовляли між собою, сиділи в телефоні або ж просто усім своїм виглядом демонстували нудьгу.

Як пише видання, під час майже 74-хвилинного виступу Трамп традиційно порушив низку політичних тем. Він говорив про конфлікт із Іраном, різко критикував демократів, а також заявив, що "комуністи" всередині США нібито хочуть "підірвати" гору Рашмор.

The Daily Beast також нагадує, що цього ж дня президент відвідав авіабазу Довер, де проходила церемонія зустрічі тіл чотирьох американських військових, які загинули на Близькому Сході на тлі ескалації конфлікту з Іраном.

За інформацією видання, рядова Ізабелла Гонсалес, перший лейтенант Тайлер Джеймс Фіхан і сержант Енджел С. Рамперсад загинули внаслідок удару безпілотника по американських військових у Йорданії. Ще один військовослужбовець — сержант Майкл Еммануель Свінтон — загинув під час контрольованого підриву іранського безпілотника в Іраку.

Після церемонії журналісти попросили Трампа прокоментувати загибель військових. Президент висловив співчуття їхнім родинам, однак його відповідь, як зазначає видання, була доволі незрозумілою та викликала обговорення в американських медіа.

Нагадаємо, оператора телесуфлера Дональда Трампа Габріеля Переса відсторонили від роботи після того, як його запідозрили у використанні інсайдерської інформації для ставок на зміст промов президента. За даними ABC News, маючи доступ до текстів майбутніх виступів Трампа, він нібито заробив на таких прогнозах понад 100 тисяч доларів.

Також Фокус писав, що після виступу на заході Демократичної партії Джо Байден на мить розгубився, не зрозумівши, в який бік йому сходити зі сцени, і це потрапило на відео. Курйоз стався одразу після того, як у своїй промові він різко розкритикував президента США Дональда Трампа та його адміністрацію.