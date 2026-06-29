Не міг знайти вихід зі сцени: Байден втрапив у незручну ситуацію після емоційної промови про Трампа (фото)

Колишній президент США Джо Байден виступив на заході Демократичної партії. Однак коли він завершив свій виступ, то сталася курйозна ситуація, яку обговорюють у мережі.

Після приблизно 10-хвилинної промови на вечорі Fight Back & Win Gala, організованому Демократичною партією штату Меріленд поблизу Балтімора, колишній лідер США, здавалося, розгубився. На це звернуло увагу видання Fox News.

На відеоролику, який завірусився у мережі, видно, як 83-річний політик зупинився на сцені й подивився в бік куліс, а потім вказав у двох різних напрямках, ніби намагаючись визначитися, куди йому вийти. Потім Байден, здається, отримав вказівки, куди йому йти, після чого повернувся спиною до публіки та попрямував до виходу.

Джо Байден розгубився після промови на заході Демократичної партії США Фото: Скриншот

Видання звернуло увагу, що, на відміну від кількох інших ораторів офіційному вечорі, які після своїх виступів сходили зі сцени з протилежного боку, Байден пішов у іншому напрямку.

Відео дня

Цей незручний момент трапився, коли колишній лідер США виголосив різку промову про свого наступника Дональда Трампа. Під час свого виступу Байден захищав досягнення своєї адміністрації, водночас звинувачуючи адміністрацію Трампа в корупції. Також політик проїхався по проєктах чинного глави Білого дому, назвавши їх "проєктами марнославства". При цьому він мав на увазі зміни в Центрі Кеннеді та тривалу сагу з дзеркальним басейном на Національному молу.

Раніше російський диктатор Володимир Путін переплутав річку в Україні з містом у Бєлгородській області РФ, коли говорив про бойові дії.

Нагадаємо, раніше медіа Radar Online розповідало, як Дональд Трамп втрапив у курйозну ситуацію, коли заговорив про Ілона Маска.