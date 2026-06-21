"Мій друг Леон": Трамп втрапив у черговий конфуз, коли згадав про Ілона Маска

Президент США Дональд Трамп знову став об'єктом жартів у мережі, після того, як під час презентації свого нового літака не зміг одразу правильно назвати ім'я бізнесмена Ілона Маска.

Згадуючи про високі технології під час представлення нового Air Force One, який Трамп отримав у подарунок від Катару, глава Білого дому назвав Ілона Маска "Леоном". Про це пише таблоїд Radar Online.

Розповідаючи про свій новий президентський літак, Трамп високо оцінив його передові технології та системи зв’язку. Незручна ситуація сталася, коли глава Білого дому вирішив акцентувати на найсучасніших можливостях літака і заговорив про інтеграцію Starlink — супутникового інтернет-сервісу, що належить компанії SpaceX Ілона Маска.

"У нас там нагорі є комунікаційне обладнання, якого ніхто раніше не бачив. Це найвищий рівень, включаючи Starlink, мій друг Леон… мій друг Ілон буде дуже задоволений", — сказав Трамп, поправивши себе, коли зрозумів, що зробив помилку.

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Як відреагували користувачі

Попри те, що Трамп одразу ж виправився, користувачі соцмереж поширили відеоролик з цим уривком і вибухнули критикою та жартами у бік президента.

"Якби ти був Леоном, що б тебе більше турбувало: те, що деменція набирає обертів, чи те, що людина, яку ти вважав своєю маріонеткою, навіть не знає твого імені?", — написав один із коментаторів.

Інші почали жартувати про те, що тепер в Ілона Маска з'явилося нове прізвисько, і що він "назавжди залишиться Леоном Маском".

Також критики Дональда Трампа нагадали, що це вже не перший конфуз за участю політика, і нагадали про вік та можливі проблеми зі здоров'ям у глави Білого дому.

Нагадаємо, 20 червня Дональд Трамп публічно відхрестився від дружби з італійською прем'єр-міністеркою Мелоні.

Раніше в інтерв'ю Axios Трамп заявив, що РФ не змогла захопити Київ, бо російські танки нібито застрягли у болоті.