"Відмовила Сполученим Штатам": Трамп публічно відхрестився від дружби з Мелоні

Після того, як прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні спростувала слова президента США Дональда Трампа про те, що вона нібито благала його про спільне фото на саміті G7 у Франції, глава Білого дому вибухнув ще більшим гнівом на її адресу.

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп повторив, що глава італійського уряду "знову і знову" просила його сфотографуватися під час зустрічі у Франції, хоча сама Мелоні це заперечує.

"Її рейтинг популярності в Італії зараз низький, можливо, через те, що вона відмовила Сполученим Штатам Америки — країні, яка щиро любить і захищає Італію, — коли йшлося про те, щоб не допустити Іран до отримання або розробки ядерної зброї (але так само вчинило й НАТО). Вона навіть не дозволила нам скористатися італійськими злітно-посадковими смугами, що спричинило значні логістичні незручності".

За його словами, США щороку виділяють сотні мільярдів доларів на захист Італії та інших "так званих союзників НАТО".

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"Тепер, після того як Сполучені Штати військовим шляхом перемогли Іран, вона хоче знову подружитися, щоб "підвищити свої циферки". Ні, дякую!!!" — йдеться у дописі Трампа.

Реакція Джорджії Мелоні

Мелоні вже відреагувала на чергову атаку Трампа.

"Президенте Трампе, ці постійні, нічим не спровоковані нападки не мають сенсу. Щодо моєї популярності, то дружба з вами, безумовно, не сприяла їй, і вона не залежить від наших стосунків. Моя популярність залежить від моєї здатності захищати національні інтереси Італії, і саме це я завжди робила. Те ж я робила і щодо американських військових баз в Італії. Їхнє використання регулюється угодами, яких ми завжди дотримувалися і які не можуть бути порушені, доки я є прем’єр-міністром".

Політикиня нагадала, що Італія залишається суверенною державою.

"У будь-якому разі, моя популярність вас не стосується. Пропоную вам зосередитися на своїй", — заявила вона.

Суперечка між Трампом і Мелоні: початок

Напередодні ЗМІ опублікували уривок з інтерв’ю Трампа італійському телеканалу La7, у якому він заявив, що прем’єр-міністерка країни Джорджія Мелоні "благала" його сфотографуватися з нею під час саміту G7, і він погодився лише тому, що "йому було її шкода".

Його слова одразу ж викликали серйозний скандал. Віце-прем’єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував запланований візит до США, який мав відбутися 21–22 червня, а Мелоні записала відеозвернення, запевнивши, що ні вона, ні Італія ніколи не жебракували.

Від кохання до ненависті

Праворадикальна італійська газета Libero, яка тісно пов’язана з урядом Мелоні, лише три дні тому, після саміту G7, вийшла з заголовком: "Джорджія-Дональд знову закохалася". Однак після останніх заяв Трампа риторика видання змінилася, як і карикатура.

"Це було несправжнє кохання. Трамп — мудак", — йдеться у заголовку.

Їхня суперечка спалахнула буквально через кілька днів після того, як глава італійського уряду писала про "дуже позитивну атмосферу" та "відсутність суперечок" між Трампом та іншими світовими лідерами на саміті G7.

Раніше Мелоні вже потрапляла під критику глави Білого дому. Зокрема, той розлютився на неї через її позицію щодо участі в операції США на Близькому Сході. 31 березня Італія відмовила Сполученим Штатам у доступі до бази Сігонелла на Сицилії, де мали приземлитися кілька американських бомбардувальників, перш ніж вирушити на Близький Схід.

"Вона просто каже, що Італія не хоче брати участь. Хоча Італія отримує нафту саме звідти, хоча Америка дуже важлива для Італії. Вона не вважає, що Італія має брати участь… Америка має виконати цю роботу за неї", — заявив Трамп.

Також йому не сподобалося, що Мелоні заступилася за Папу Римського Лева XIV, який не підтримав війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Президент США у дописі в Truth Social звинуватив понтифіка в тому, що той "слабкий у боротьбі зі злочинністю та жахливий у зовнішній політиці", а згодом заявив журналістам, що не є "фанатом" першого "американського Папи".

Той у свою чергу відповів, що не боїться Трампа і продовжуватиме сприяти встановленню миру.