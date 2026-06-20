"Отказала Соединенным Штатам": Трамп публично открестился от дружбы с Мелони

После того, как премьер-министр Италии Джорджия Мелони опровергла слова президента США Дональда Трампа о том, что якобы умоляла его о совместном фото на саммите G7 во Франции, глава Белого дома разразился еще большим гневом в ее сторону.

У себя в соцсети Truth Social Трамп повторил, что глава итальянского правительства "снова и снова" просила его сфотографироваться во время встречи во Франции, хотя сама Мелони это отрицает.

"Ее рейтинг популярности в Италии сейчас низкий, возможно, из-за того, что она отказала Соединенным Штатам Америки — стране, которая искренне любит и защищает Италию, — когда речь шла о том, чтобы не допустить Иран к получению или разработке ядерного оружия (но так же сделало и НАТО). Она даже не разрешила нам воспользоваться итальянскими взлетно-посадочными полосами, что вызвало большие логистические неудобства".

Відео дня

По его словам, США ежегодно выделяют сотни миллиардов долларов на на защиту Италии и других "так называемых союзников НАТО".

"Теперь, после того как Соединенные Штаты военным путем победили Иран, она хочет снова подружиться, чтобы "поднять свои циферки". Нет, спасибо!!!" — гласит пост Трампа.

Реакция Джорджии Мелони

Мелони уже отреагировала на новый укол Трампа.

"Президент Трамп, эти постоянные, ничем не спровоцированные нападки бессмысленны. Что касается моей популярности, то дружба с вами, безусловно, не способствовала ей, и она не зависит от наших отношений. Моя популярность зависит от моей способности защищать национальные интересы Италии, и именно это я всегда делал. То же самое я делал и в отношении американских военных баз в Италии. Их использование регулируется соглашениями, которые мы всегда уважали, и которые не могут быть нарушены, пока я являюсь премьер-министром".

Политик напомнила, что Италия остается суверенным государством.

"В любом случае, моя популярность вас не касается. Я предлагаю вам сосредоточиться на своей", — заявила она.

Перепалка Трампа и Мелони: начало

Накануне СМИ опубликовали фрагмент интервью Трампа итальянскому телеканалу La7, где он заявил, что премьер-министр Джорджия Мелони "умоляла" его сфотографироваться с ней во время саммита G7, и он согласился только потому, что "ему было ее жаль".

Его слова тут же спровоцировали серьезный скандал. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил запланированный визит в США, который должен был состояться 21-22 июня, а Мелони записала видеообращение, заверив, что ни она, ни Италия никогда не попрошайничали.

От любви до ненависти

Праворадикальная итальянская газета Libero, тесно связанная с правительством Мелони, всего три дня назад, после саммита G7, вышла с заголовком: "Джорджия-Дональд снова влюблена".

Однако после последних заявлений Трампа риторика издания изменилась, как и карикатура.

"Это была ненастоящая любовь. Трамп – мудак", — гласит передовица.

Их ссора разгорелась буквально через пару дней после того, как глава итальянского правительства писала об "очень позитивной атмосфере" и "отсутствии трений" между Трампом и другими мировыми лидерами на саммите G7.

Ранее Мелони уже оказывалась под ударом главы Белого дома. В частности, тот разозлился на нее из-за позиции относительно участия в операции США на Ближнем Востоке. 31 марта Италия отказала Соединенным Штатам в доступе на базу Сигонелла на Сицилии, где должны были приземлиться несколько американских бомбардировщиков, прежде чем отправиться на Ближний Восток.

"Она просто говорит, что Италия не хочет участвовать. Хотя Италия получает нефть именно оттуда, хотя Америка очень важна для Италии. Она не считает, что Италия должна участвовать… Америка должна сделать эту работу за нее", — заявил Трамп.

Также ему не понравилось, что Мелони вступилась за Папу Римского Льва XIV, который не поддержал войну США и Израиля против Ирана.

Президент США в публикации на Truth Social обвинил понтифика в том, что тот "слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике", а позже заявил журналистам, что не является "фанатом" первого "американского Папы".

Тот в свою очередь ответил, что не боится Трампа и продолжит содействовать воцарению мира.