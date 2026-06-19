Російські танки застрягли в болоті: Трамп розповів, чому Путін не захопив Київ

Президент США дав велике інтерв’ю журналісту Axios, у якому так і не відповів, чи подобається йому Зеленський, але при цьому пояснив, чому Росії не вдалося захопити Київ у 2022 році.

У інтерв’ю Трампа для програми "The Axios Show" було порушено багато тем, зокрема війни в Ірані та Україні. І коли журналіст запитав, хто ж президенту США подобається більше: Путін чи Зеленський, він не відповів, а почав розповідати свою версію того, як почалася повномасштабна війна в Україні.

"Це просто неймовірно, що сталося. Війна, яка мала закінчитися дуже швидко. Знаєте, я не знаю, чи знаєте ви цю історію, але коли вона почалася, у Путіна були сотні танків, які їхали по шосе", — заявив Трамп. За його словами, шосе було бетонним, "дуже хорошим, твердим як скеля, прямо до Києва".

Але приблизно на півдорозі, за три години до Києва, "якийсь генерал, якого, ймовірно, вже немає серед нас, вирішив, замість того щоб одразу рухатися до Києва й закінчити війну в перший же день", Дональд Трамп припустив, що "ніхто навіть не знає цієї історії", але цей неназваний російський генерал їхав через поля й по багнюці, а оскільки за кілька днів до цього була рекордна злива, то російські танки застрягли в болоті, і українці знищили ці танки "Джавелінами", які їм надав Дональд Трамп: "Я надав їх ще до того, як це сталося".

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Президент США також заявив, що його часто звинувачують у тому, що він "доброзичливо ставиться до Росії", але це не так.

"Я не дуже добре ставлюся до Росії. Я був дуже жорстким щодо Росії. Я був дуже жорстким щодо Китаю, жорсткішим за всіх. Ось чому вони мене поважають", — заявив Трамп.

Президент США повідомив, що якби якийсь російський генерал не загнав танки в болото, а поїхав прямо по "бетонній автостраді", то російські війська опинилися б у Києві за чотири години.

"І Україна нічого б з цим не зробила. Війна закінчилася б за один день. Це було чотири з половиною роки тому. Тож це була жахлива помилка… Коли вони знищили всі ці танки, це додало їм впевненості. Знаєте, впевненість дуже важлива. До речі, ви коли-небудь чули цю історію?" — запитав Трамп у журналіста.

Той відповів, що вперше про неї чує.

Нагадаємо, раніше у новій книзі про другий термін Дональда Трампа автори розповіли про те, як він ставиться до України.

Крім того, Дональд Трамп грубо образив прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, заявивши, що вона "благала" його про спільне фото.