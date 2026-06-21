"Мой друг Леон": Трамп попал в очередной конфуз, когда упомянул об Илоне Маске

Президент США Дональд Трамп вновь стал объектом насмешек в сети после того, как во время презентации своего нового самолета не смог сразу правильно назвать имя бизнесмена Илона Маска.

Говоря о высоких технологиях во время презентации нового Air Force One, который Трамп получил в подарок от Катара, глава Белого дома назвал Илона Маска "Леоном". Об этом пишет таблоид Radar Online.

Рассказывая о своём новом президентском самолёте, Трамп высоко оценил его передовые технологии и системы связи. Неловкая ситуация возникла, когда глава Белого дома решил сделать акцент на самых современных возможностях самолета и заговорил об интеграции Starlink — спутникового интернет-сервиса, принадлежащего компании SpaceX Илона Маска.

"У нас там наверху есть коммуникационное оборудование, которого раньше никто не видел. Это самый высокий уровень, включая Starlink, мой друг Леон… мой друг Илон будет очень доволен", — сказал Трамп, поправившись, когда понял, что ошибся.

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Как отреагировали пользователи

Несмотря на то, что Трамп сразу же исправился, пользователи соцсетей распространили видеоролик с этим отрывком и обрушились на президента с критикой и шутками.

"Если бы ты был Леоном, что бы тебя больше беспокоило: то, что деменция прогрессирует, или то, что человек, которого ты считал своей марионеткой, даже не знает твоего имени?", — написал один из комментаторов.

Другие стали шутить о том, что теперь у Илона Маска появилось новое прозвище и что он "навсегда останется Леоном Маском".

Кроме того, критики Дональда Трампа напомнили, что это уже не первый конфуз с участием политика, а также упомянули о возрасте и возможных проблемах со здоровьем у главы Белого дома.

Напомним, 20 июня Дональд Трамп публично открестился от дружбы с итальянским премьер-министром Мелони.

Ранее в интервью Axios Трамп заявил, что Россия не смогла захватить Киев, поскольку российские танки якобы увязли в болоте.