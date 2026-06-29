Не мог найти выход со сцены: Байден оказался в неловкой ситуации после эмоциональной речи о Трампе (фото)

Бывший президент США Джо Байден выступил на мероприятии Демократической партии. Однако когда он завершил своё выступление, произошла курьёзная ситуация, которую обсуждают в сети.

После примерно 10-минутной речи на вечере Fight Back & Win Gala, организованном Демократической партией штата Мэриленд недалеко от Балтимора, бывший лидер США, казалось, растерялся. На это обратило внимание издание Fox News.

На видеоролике, который стал вирусным в сети, видно, как 83-летний политик остановился на сцене и посмотрел в сторону кулис, а затем указал в двух разных направлениях, словно пытаясь определиться, куда ему выйти. Затем Байден, похоже, получил указания, куда ему идти, после чего повернулся спиной к публике и направился к выходу.

Джо Байден растерялся после выступления на мероприятии Демократической партии США Фото: Скриншот

Издание отметило, что, в отличие от нескольких других ораторов на официальном вечере, которые после своих выступлений сходили со сцены с противоположной стороны, Байден направился в другую сторону.

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Этот неловкий момент произошел, когда бывший лидер США выступил с резкой речью о своем преемнике Дональде Трампе. Во время своего выступления Байден отстаивал достижения своей администрации, одновременно обвиняя администрацию Трампа в коррупции. Также политик раскритиковал проекты действующего главы Белого дома, назвав их "проектами тщеславия". При этом он имел в виду изменения в Центре Кеннеди и затянувшуюся сагу с зеркальным бассейном на Национальном молу.

Ранее российский диктатор Владимир Путин перепутал реку в Украине с городом в Белгородской области РФ, когда говорил о боевых действиях.

Напомним, ранее издание Radar Online рассказывало о том, как Дональд Трамп оказался в курьезной ситуации, когда заговорил об Илоне Маске.