Робив ставки на президента: оператор суфлера Трампа розбагатів завдяки його промовам

Оператора телесуфлера президента США Дональда Трампа, який тривалий час працював на цій посаді, спіймали на збагаченні на десятки тисяч доларів. Чоловік робив ставки на понад десяток промов політика.

Технічний помічник Трампа Габріель Перес, який керує його телесуфлером ще з 2016 року і має тексти його майбутніх виступів, нібито використовував інсайдерську інформацію про промови політика. У такий спосіб йому вдалося заробити понад 100 тисяч доларів, пише видання ABC News з посиланням на джерела.

Як оператор телесуфлера збагатився на промовах Трампа

Федеральні слідчі з Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами компанії Kalshi з'ясували, що працівник вирішив скористатися інформацією про промови президента. Вони помітили підозрілу активність на своєму ринку Mentions, де користувачі можуть робити ставки на те, чи прозвучать певні слова, фрази або теми під час публічного виступу відомої особи.

Відео дня

Слідчі виявили, що Перес робив ставки зокрема на грудневе звернення у прайм-тайм, січневу промову на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) та виступ Трампа в березні під час церемонії вручення Медалі за відвагу. За три місяці він загалом зробив понад десяток "прогнозів".

Як відреагував Трамп

У четвер, 16 липня, прессекретарка Білого дому Керолін Лівітт повідомила, що після отримання цих даних Переса було відправлено в неоплачувану адміністративну відпустку. Вона також зазначила, що президент вже знає про цю історію, і назвав дії помічника "ганьбою".

"У Білому домі діють суворі етичні правила, яких, як ми очікуємо, повинні дотримуватися всі співробітники та посадовці", — підкреслив журналістам речник Білого дому Девіс Інгл.

Видання пише, що Перес працює одним із операторів телесуфлера Трампа ще з часів його першої президентської кампанії.

Нагадаємо, нещодавно медіа BBC розповіло історію, як у Канаді викрили пілота Boeing, який возив сотні людей без ліцензії.

Також раніше у США арештували чоловіка, який виграв 400 тисяч доларів на захопленні Мадуро.